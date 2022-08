Una seu de MicroBank. Foto: CaixaBank

MicroBank, el banc social de CaixaBank, ha dedicat 570,5 milions d'euros al finançament de projectes que generen un impacte social positiu en el primer semestre d'aquest 2022, xifra que suposa un increment del 22% respecte al mateix període de 2021.

En concret, els microcrèdits dirigits a negocis van beneficiar a 7.334 emprenedors i emprenedores a més de microempreses fins a juny de 2022. En aquest sentit, MicroBank va destinar 96,3 milions d'euros amb l'objectiu de contribuir a la recuperació del teixit empresarial. L'import mitjà dels microcrèdits a negocis es va situar en els 13.136 euros, per sobre dels 12.660 euros del mateix període de l'any anterior.



Un altre dels pilars de l'activitat de MicroBank són els microcrèdits atorgats a famílies dirigits a cobrir necessitats bàsiques, però també s'ha posat l'accent en el finançament dirigit a sectors amb impacte social, enfocat a projectes de l'economia social, l'educació i la innovació.

"A MicroBank portem 15 anys treballant per a afavorir la inclusió financera i, en un context d'incertesa econòmica com l'actual, ens esforcem més, si és possible, per a fomentar la igualtat d'oportunitats", afirma Juan Carlos Gallego, president de MicroBank. Per la seva banda, Cristina González, la seva directora general, subratlla que "l'entitat es caracteritza per adaptar-se a la realitat de cada moment, posant un major èmfasi en els col·lectius que requereixen més atenció en cada circumstància amb l'objectiu final de generar riquesa i benestar en el territori".