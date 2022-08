El mecanisme ibèric va entrar en vigor el passat 15 de juny/ @EP

El preu mitjà de la llum per als clients de tarifa regulada del mercat majorista pujarà aquest 2 d'agost un 11,3% respecte avui, fins a 261,95 euros per megawatt hora (MWh), segons les dades provisionals de l'operador del mercat Ibèric d'Energia (OMIE) recollits per Europa Press.

A la subhasta, el preu mitjà de la llum al mercat majorista -l'anomenat 'pool'- es va situar per a aquest 2 d'agost en els 151,29 euros/MWh. El preu màxim es registrarà de 22.00 a 23.00 hores, amb 180 euros/MWh , mentre que el mínim per a la jornada, de 129 euros/MWh, es donarà entre les 12.00 i les 13.00 hores.

A aquest preu del 'pool' se suma la compensació de 110,66 euros/MWh a les gasistes que ha de ser abonada pels consumidors beneficiaris de la mesura, els consumidors de la tarifa regulada (PVPC) o els que, malgrat estar al mercat lliure, tenen una tarifa indexada.

UN 14,7% MENYS QUE SENSE APLICAR-SE LA MESURA



En absència del mecanisme de l''excepció ibèrica' per topar el preu del gas per a la generació d'electricitat, el preu de l'electricitat a Espanya seria de mitjana uns 307,34 euros/MWh, fet que suposa uns 45,39 euros/MWh més que amb la compensació per als clients de la tarifa regulada, que pagaran així al voltant d'un 14,7% menys de mitjana.

El mecanisme ibèric, que va entrar en vigor el 15 de juny passat, limita el preu del gas per a la generació elèctrica a una mitjana de 48,8 euros per MWh durant un període de dotze mesos, cobrint així el proper hivern, període en què els preus de lenergia són més cars.