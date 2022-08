Una instal·lació elèctrica. Foto: Europa Press

Els casos de frau elèctric en plantacions de marihuana s'han duplicat els últims quatre anys a Catalunya , segons un comunicat d' Endesa aquest 2 d'agost.

De fet, durant l' any passat l'empresa va tancar 684 expedients de frau vinculats a aquest tipus de plantacions, cosa que "mostra un problema creixent a moltes localitats", ja que, segons la companyia, afecta la seguretat dels veïns, la qualitat del subministrament i la convivència ciutadana . L' energia recuperada el 2021 va assolir els 119,37 milions de quilowatts per hora (kWh), l'equivalent al consum anual de 34.000 llars, i el 27% del total d'energia recuperada per Endesa al conjunt de fraus detectats.

Tot i això, l'elèctrica ha apuntat que "la magnitud del problema és molt més gran" i que les seves estimacions indiquen que a Espanya el consum elèctric de les plantacions de marihuana seria d'1,5 TWh, l'equivalent al consum de Palma de Mallorca durant un any.

El 2021 Endesa va detectar a Catalunya 23.000 casos de connexions irregulars , amb un consum de 434 milions de kWh, mentre que el nombre d'expedients per frau elèctric ha augmentat un 58% comparat amb el 2016.