Les empreses més petites es podran beneficiar de les ajudes. Foto: Hubspot

El portal Red.es ha publicat la convocatòria per al segon tram de les ajudes del Kit Digital , que repartiran fins a 6.000 euros empreses d'entre tres i nou treballadors a partir del 2 de setembre . Aquests ajuts es podran sol·licitar durant un termini de 12 mesos i comptaran amb un pressupost inicial de 500 milions d'euros, tal com va passar amb els ajuts per a empreses entre 10 i 49 empleats.

Tot i això, aquesta quantitat podria ampliar-se, ja que el programa en total compta amb 3.067 milions d'euros dels fons Next Generation.



Per sol·licitar l'ajuda, les companyies s'han de registrar al portal Accelera Pime i completar un test d'autodiagnòstic per optar a l'ajuda. Aquesta pot ser tramitada a través dels més de 8.700 agents digitalitzadors que hi estan adherits.