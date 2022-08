La premiada. Foto: CaixaBank

CaixaBank ha reconegut la gaditana Milagros Cabral, impulsora de l'empresa de moda Mariquita Trasquilá, especialitzada en vestits i complements de festa per a dones, com la millor emprenedora d'Espanya i li ha atorgat el Premi a Dona Professional Autònoma , que reconeix "l'excel·lència professional de dones treballadores per compte propi", ha informat l?entitat en un comunicat aquest 2 d?agost.

Mariquita Trasquilá "és un referent en la moda per a convidades al millor preu i qualitat" i, des de la seva seu a Trebujena (Cadis), ven a tot Espanya per Internet i dóna feina a més de 30 persones. "El premi el dedicarem a formar més l'equip. Busquem l'excel·lència en tot el que fem i aquest premi ens ajudarà a acostar-nos-hi més ", ha afirmat Cabral, en referència als 6.000 euros que rebrà per destinar a accions de formació, juntament amb una campanya de promoció de la seva marca a través dels canals de comunicació de l'Associació de Treballadors Autònoms.

MÉS DE 1.000 AUTÒNOMES



El jurat del premi d?aquesta segona edició del premi, en què han participat 1.023 autònomes, està format per directius de CaixaBank i professionals externs com el president d?elBullifoundation, Ferran Adrià; el vicepresident d'ATA, Fermín Albaladejo, i la directora general de la Cambra de Comerç d'Espanya, Inmaculada Riera.

L'elecció ha tingut dues fases: una primera, en què s'han premiat els millors projectes de cadascuna de les 14 direccions territorials de CaixaBank, i una segona en què s'ha triat la guanyadora de la categoria nacional; Cabral es va alçar primer amb el premi a Andalusia Occidental i Extremadura.