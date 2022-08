CaixaBank ha incrementat un 45% el nombre de localitats en risc d'exclusió financera ateses per les seves oficines mòbils des del començament d'aquest any. Els ofimòbils de CaixaBank donen servei a 622 municipis, on resideixen més de 300.000 persones, davant les 430 localitats que atenien a finals del 2021, informa l'entitat en un comunicat d'aquest 3 d'agost.

Aquest servei ha començat a funcionar a la província de Palència ia més ha ampliat les rutes a Àvila, Ciudad Real, Granada, Guadalajara, La Rioja, Madrid i Segòvia, i té previst seguir sumant rutes i localitats en els propers mesos.

CaixaBank compta amb un total de 15 ofimòbils que recorren més de 52.000 quilòmetres al mes i ofereixen servei a dotze províncies: Guadalajara, Ciudad Real i Toledo a Castella-la Manxa; Àvila, Segòvia, Burgos i Palència a Castella i Lleó; Comunitat de Madrid; València i Castelló a la Comunitat Valenciana; Magrana a Andalusia i la Rioja.

Les oficines mòbils permeten als usuaris realitzar les operacions més habituals com retirar efectiu, realitzar ingressos i pagar rebuts i impostos, i l'entitat disposa de dos més en reserva per atendre esdeveniments empresarials, culturals i esportius.

Castella i Lleó és la comunitat autònoma on més presència té el servei, amb set ofimòbils, i Àvila és la província amb més municipis coberts per aquest servei, amb 127 localitats.