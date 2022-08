Tant si el que penses comprar és una barbacoa nova com una tovallola per a la platja, sempre has de seguir certes precaucions en les compres online vulguis pagar amb la targeta de crèdit.

Hi ha una sèrie de precaucions que sempre són útils. Per exemple, verificar la legitimitat del web des del qual es comprarà i desconfiar d’aquells en què apareixen errates o altres detalls sospitosos, com ara parts mal traduïdes o imatges estranyes.