CaixaBank ha incrementat un 45% les localitats en risc d'exclusió financera ateses per les seves oficines mòbils, des de començaments de l’any 2022. Els ofimòbils de CaixaBank donen servei a 622 municipis, on, segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), resideixen més de 300.000 persones, enfront de les 430 localitats que atenien a finals de l’any 2021.

Una ofimóvil de CaixaBank

Aquest servei ha iniciat les seves prestacions a la província de Palència i a més ha ampliat les rutes a Àvila, Ciudad Real, Granada, Guadalajara, La Rioja, Madrid i Segòvia per estendre les localitats cobertes.

Les oficines mòbils permeten als usuaris, siguin o no clients de l'entitat financera, realitzar les operacions més habituals com retirar efectiu, realitzar ingressos i pagar rebuts i impostos.

A tota Espanya, CaixaBank compta amb un total de 15 ofimòbils que recorren més de 52.000 quilòmetres al mes i ofereixen servei a dotze províncies: Guadalajara, Ciudad Real i Toledo a Castilla La Mancha; Àvila, Segòvia, Burgos i Palència a Castilla y León; Comunidad de Madrid, València i Castelló a la Comunitat Valenciana; Granada a Andalucía i La Rioja.

A més, l'entitat disposa d'altres dues oficines mòbils en reserva per atendre esdeveniments empresarials, culturals i esportius.

Dotze províncies ateses

Castilla y León, amb set ofimòbils, és la comunitat autònoma on més presència té el servei de tota Espanya. Dues oficines mòbils recorren localitats de la Comunitat Valenciana, La Rioja i Castilla La Mancha, mentre la província de Granada i Comunidad de Madrid són ateses per una oficina mòbil cadascuna.

Després de l'ampliació efectuada des de començaments d'any, Ávila és la província amb més municipis coberts per aquest servei, amb 127 localitats; seguida per Segòvia, amb 102; La Rioja, amb 78; i Palència, amb 68. Després d'elles apareix la Comunidad de Madrid, amb 43 poblacions; Burgos, amb 39; València, amb 38; Granada, amb 35; Castelló, amb 31; Guadalajara, amb 30; Ciudad Real, amb 29; i Toledo, amb 2.

En els pròxims mesos, l'entitat té entre els seus plans continuar incorporant noves rutes i localitats ateses mitjançant les oficines mòbils, ja que aquestes són clau en l'estratègia de CaixaBank per evitar l'exclusió financera de les zones rurals, a més de preservar la relació directa amb el client que resideix en aquesta mena d'entorns i mantenir l'aposta de l'entitat per l'economia d'aquests territoris, on els sectors agrícola i ramader presenten un gran pes específic.

A més d'incrementar el nombre de municipis als quals ofereix els seus serveis les oficines mòbils, l'aposta estratègica pel món rural de CaixaBank es concreta en una xarxa de 1.650 oficines a poblacions de menys de 10.000 habitants i en altres 1.175 sucursals AgroBank, especialitzades en el negoci del sector agroalimentari.

En aquest sentit, CaixaBank aposta per no abandonar aquells municipis on és l'única entitat bancària. És la manera d'entendre la inclusió financera per part de l'entitat com una banca pròxima i accessible, mantenint inalterable el seu compromís d'estar prop dels clients.

Les oficines mòbils de CaixaBank contribueixen a la reducció de les desigualtats, un dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Naciones Unidas, amb els quals l'entitat es troba fortament compromesa.

Els ofimòbils també formen part del compromís de l'entitat amb el col·lectiu de clients sènior, ja que el 53% dels seus usuaris tenen una edat major als 72 anys i el 80% superen els 57 anys.