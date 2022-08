Els consumidors de la zona euro es preparen per a una contracció de l'economia i perquè l'alta inflació segueixi afectant els seus ingressos el proper any, segons un sondeig del Banc Central Europeu . L'Enquesta d'Expectatives del Consumidor publicada aquest dijous va mostrar que les llars europees estan començant a perdre la fe en la capacitat del BCE per reduir la inflació a la meta del 2%.

Bandera de la UE - UNSPLASH

L'enquesta, feta al juny, mostra que els preus mitjans al consumidor esperaven un creixement del 5% durant l'any següent i va veure una inflació del 2,8% en tres anys. Això es compara amb les expectatives que l'ingrés nominal creixi un 0,9% i la despesa un 3,9%, fet que implica una gran efecte en la capacitat d'estalvi de les llars.

Els consumidors també esperen que l'economia europea tingui una caiguda de l'1,3% els propers 12 mesos. En comparació, el BCE espera que la inflació fregui el 6,8% el 2022 abans de caure a 3,5% el 2023 i 2,1% el 2024. Espera un creixement de 3,7% aquest any, 2,8% el proper any i 1,6% el 2024. El BCE descarta la recessió, però els consumidors no confien de la mateixa manera.

QUÈ ÉS UNA RECESSIÓ I COM ENS AFECTA?

Julio Sevilla, professor de l'Escola de Negocis Terry de la Universitat de Geòrgia, descriu la recessió econòmica com "un fenomen dolorós causat pel decreixement en l'activitat econòmica d'un país durant dos trimestres consecutius". D'acord amb aquest expert, consultat per CNN, una recessió implica que es produeixin i es venguin menys productes, la baixada de salaris i l'augment de la desocupació.

Sevilla, doctorat en Mercadotècnia per la Universitat de Miami i un màster en Negocis Internacionals per la Universitat Internacional de Florida, ha centrat els seus articles acadèmics els comportaments del consumidor, assegurant que l'escassetat de productes a causa de problemes a la cadena de subministrament és un factor que fa que l'activitat econòmica decreixi de manera inevitable, perquè quan els consumidors volen adquirir-los, no ho poden fer.

L?augment del cost de l?energia també és molt preocupant, diu Sevilla. " En els propers mesos alguna cosa que estarem veient és que amb la guerra de Rússia a Ucraïna, Europa es veurà molt afectada; 40% del gas natural i el 25% de la benzina provenen de Rússia ", assegura l'expert a CNN .

IMPACTE SOBRE EL CONSUMIDOR

La desocupació és una de les conseqüències més grans de la recessió, assegura Sevilla. "Quan veiem que l'activitat econòmica decreix, hi ha menys diners als carrers, les empreses han de començar a prendre decisions doloroses i la desocupació pot augmentar", afirma.

La millor arma perquè el consumidor pugui aguantar la recessió és l?estalvi, segons afirma Sevilla. "Estalviar, gastar només en coses importants, tenir una bona reserva", sentencia el professor.