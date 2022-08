El Govern convoca demà els consellers autonòmics per "alinear les polítiques d'estalvi" d'energia | @ep

El Govern ha convocat per a aquest dilluns la Conferència Sectorial d'Energia per analitzar juntament amb els màxims responsables autonòmics a les àrees d' Energia, Turisme i Comerç els detalls del Reial decret llei de mesures de sostenibilitat, estalvi i eficiència energètica per reduir la dependència del gas natural en el context de la guerra a Ucraïna aprovat dilluns a Consell de Ministres.

L' Executiu avança així la reunió tècnica amb comunitats autònomes que estava prevista per dimarts i convoca demà els consellers, després de les crítiques rebudes per dirigents autonòmics, entre elles les de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , que aquest dissabte va reclamar una cita de màxim nivell.

A la trobada, que se celebrarà telemàticament, estan convocats els màxims representants autonòmics en matèria d' Energia, Turisme i Comerç, així com la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) , ha informat el Ministeri per a la Transició Ecològica.

La reunió estarà presidida per la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera , juntament amb la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, i la secretària d'Estat d'Energia, Sara Aagesen.

El Ministeri de Transició Ecològica ha explicat que l'objectiu de la reunió és "alinear les polítiques d'estalvi i eficiència energètica de totes les administracions i reafirmar el compromís d'estalvi d'un 7% del consum energètic adquirit per Espanya davant de la UE per fer front a les conseqüències socioeconòmiques del conflicte a Ucraïna ".

De la mateixa manera, la reunió servirà per resoldre dubtes sobre l'abast i l'aplicació de les disposicions contingudes al Reial decret, que entraran en vigor a les 00.00 hores de dimecres 10 d'agost.

Tot i la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) dimarts passat, algunes comunitats han posat de manifest dubtes sobre l'aplicació del pla d'estalvi energètic sobre diferents assumptes com la temperatura dels espais d'hostaleria o l'enllumenat dels monuments, entre altres temes.