Els visats d?obra nova van superar les 42.000 unitats fins al maig

Els visats d'obra nova van assolir les 42.582 unitats entre el gener i el maig, un 1,54% més que en el mateix període del 2021, quan es van concedir 41.934 visats, segons les dades del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, consultats per Europa Press.

Només al maig, es van visar 7.647 obres noves, un 14,8% menys que el mateix mes del 2021. La dada de maig del 2022 és la més baixa des del mateix mes del 2016, quan els visats es van situar en 7.120 unitats, sense tenir en compte el descens registrat durant la pandèmia, el 2020, quan els visats d'obra nova del maig van caure a 6.591.

Dels 42.582 visats d'obra nova registrats fins al maig d'aquest any, 11.320 van ser per a vivendes unifamiliars (+7,05%) i 31.171 unitats per a vivendes en bloc (-0,34%).

A més, durant els cinc primers mesos del 2022 es van concedir 21 visats d'obra nova per a un altre tipus d'edificis que no són ni habitatges unifamiliars ni en bloc, un 23,5% més que el mateix període de l'any anterior.

De l'estadística també se'n desprèn que la superfície mitjana per habitatge al maig va ser de 189,6 metres quadrats en el cas dels habitatges unifamiliars i de 114,9 metres quadrats per als habitatges en bloc. En altres edificis, la superfície mitjana va ser de 166,2 metres quadrats.