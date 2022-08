Els concursos de creditors van augmentar un 21,72% al juliol respecte al mateix mes de l'exercici de 2021, cosa que eleva l'acumulat fins als 3.616 procediments, un 1,54% més, segons el radar empresarial de concursos de creditors i creació d'empreses i de dissolucions d'axessor, que reflecteix els primers signes de la finalització de la moratòria concursal aprovada per l'Executiu per pal·liar l'impacte del Covid al teixit empresarial.

Arxiu - El conseller d'Economia, Jaume Giró i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, conversen en finalitzar el ple al Parlament, el 30 de juny del 2022.

Tal com passa des de principis d'any, comerç i construcció, amb 1.343 insolvències van acumular el 37,14% del total , seguits de la indústria manufacturera amb 406, xifra que representa l'11,23%.

Per part seva, a l'hostaleria es van declarar un 1,64% més de procediments. L'acumulat continua marcant un negatiu del 28,26% (ritme un 3,72% inferior al registrat al tancament del primer semestre), fins a assolir els 396.

Segons l'informe, el juliol ha donat continuïtat a les males dades del sector del transport i de l'emmagatzematge, on els concursos de creditors van augmentar un 68,42% , elevant la suma dels set primers mesos del 2022 fins als 169, xifra un 26, 12% superior a la registrada fa un any, situant-se així com el segon sector amb més increment relatiu.

Les activitats agropecuàries també mantenen la tendència dels mesos anteriors i són les que registren els majors increments pel que fa a concursalitat, un 138,10%.

Per regions, després de l'increment de gairebé el 16% al juliol, Catalunya es confirma com la comunitat autònoma on més concursos de creditors s'han registrat durant els primers set mesos de l'any, 883 en total . Tot i això, aquesta dada és un 3,5% inferior a la del mateix període de l'any passat.

Del costat positiu, a la Comunitat de Madrid , els concursos de creditors cauen prop del 4% al juliol, situant l'acumulat als 770, això és un 3,02% menys entre gener i juliol. El segueixen, en xifres absolutes, el País Valencià , amb 574 i un increment del 10,60%, i Andalusia , amb 329 i una pujada del 13,45%.

Amb una caiguda del 44,95%, Castella i Lleó continua registrant millors dades que el passat exercici, una tendència a la qual se suma, encara que de forma distant, el País Basc, amb una reducció de la concursalitat de l'11,28% interanual.

DISSOLUCIONS



En els set primers mesos es van registrar 6.095 dissolucions, cosa que es tradueix en una reculada de l'1,33% interanual, i també són comerç, hostaleria i indústria manufacturera els sectors amb més incidència i representen el 26,4% del total.

Així mateix, per segon mes consecutiu, les xifres relatives a la constitució d'empreses també reflecteixen la ja "patent desacceleració" de l'economia espanyola , segons axessor.

Així, el setè mes de l'any es van constituir 62.979 empreses, un 3% menys que el mateix període de l'any passat. A més, l'emprenedoria cau en onze dels vint sectors en què la firma divideix l'activitat empresarial.

Les activitats de subministrament d'energia elèctrica i les financeres són les que registren la caiguda interanual més gran en termes relatius, un 28,79% i un 28,19%, respectivament, seguit de transport i emmagatzematge, amb un 15,12% menys.

Del costat contrari, els sectors on més creix l'emprenedoria, tot i que a un ritme menor del que es registrava fins al mes passat, són l'oci (+20,2%) i les activitats administratives (+17,49%).

Destaca, a més, segons assessor, la dada de l'hostaleria, sector en què la creació d'empreses creix un 11,3%.

Mesurat en termes absoluts, tal com passa des de principis d'any, comerç (12.131) i construcció (8.395) segueixen liderant el nombre d'emprenedories.