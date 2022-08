Després de la crisi provocada per la vaga de transports , ara els ramaders han de bregar amb un altre revés per als seus negocis: la sequera. Segons ha explicat el ramader Roberto López a ' El Programa d'Estiu ' de Telecinco, la manca d'aigua està provocant que hagi de sacrificar dues vaques cada mes per poder alimentar la resta.

Roberto López , propietari d'una explotació làctia a Lugo amb 110 vaques lleteres, s'ha vist obligat a sacrificar alguns dels seus animals per poder continuar amb el negoci. De moment, està produint 75.000 litres de llet al mes, però aquesta quantitat anirà delmant si continua la conjuntura. “Nosaltres som dels privilegiats. Altres ramaders s'estan veient obligats a sacrificar més exemplars”, explica López.

"El problema de l'aigua és molt molt greu. Si ens quedem sense aigua, primer als camps, el primer que falta és el farratge per alimentar les vaques", explica Roberto. A més, els animals també poden tenir problemes de deshidratació: "Cada animal necessita 120 litres d'aigua al dia", assenyala el ramader.

"Les granges s'estan veient obligades a prescindir dels animals perquè són incapaços d'alimentar-les" , lamenta López, explicant que moltes s'han vist obligades a fer fora la persiana al seu negoci: "Aproximadament 800 granges han hagut de tancar", assenyala el ramader de Lugo, afegint que "cada vegada hi ha menys ramaders i menys vaques". Aquesta conjuntura ha provocat que la producció làctia el juny del 2022 hagi caigut un 2,7% respecte al 2021. I des del sector esperen que la dada de juliol sigui encara pitjor per les contínues onades de calor.