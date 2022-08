El nombre d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics d'ocupació va augmentar en 3.230 persones al juliol, encara que es manté exactament en 2.883.812 desocupats, segons les dades publicades pel Ministeri de Treball i Economia Social . Al conjunt d'Espanya, la Seguretat Social va perdre 7.366 afiliats en termes mitjans el juliol del 2022.



Per comunitats autònomes, en xifres absolutes, Andalusia continua sent la comunitat amb més treballadors en situació de desocupació, amb 762.539 aturats; seguida de la Comunitat Valenciana (345.831); Catalunya (341.391) i Madrid (310.032).

A més, l' atur femení, segons informen des del Ministeri, va augmentar al juliol fins a sumar 4.573 aturades més (0,27%), fins a situar-se en 1.728.388, mentre que en el cas dels homes va baixar un 0,12%, amb 1.343 aturats menys, fins a 1.155.424 persones.

Gràfic de l'atur del Ministeri de Treball i Economia Social

Per edats, Treball ha ressaltat que, en comparació del juliol del 2021, la desocupació entre els menors de 25 anys mostra un ritme de baixada del 28,1%.

Dsiminució per edats de l'atur al juliol de 2022/ @MinisterioTrabajo

40.000 PLACES D'OPOSICIONS PER A AQUEST 2022



En aquest sentit, des del Ministeri de Treball i Economia Social reconeixen que "estan detectant des de mitjans d'aquest mes de juliol incerteses al mercat de treball". Tot i això, aquestes dades “xoquen amb la major oferta d'ocupació pública de la història amb més de 40000 places ofertes”.

Adam Rey, responsable editorial de Flou , acadèmia especialitzada en oposicions: afegeix: “La suma de la inestabilitat econòmica, la publicació de la major oferta d'ocupació pública de la història i les futures jubilacions que incorporaran la corresponent taxa de reposició fa que ens trobem en un dels moments més interessants per opositar”.

A propòsit de la publicació recent de la convocatòria d'ocupació pública pel BOE, Adam Rey comenta: “Destaquen dins aquesta oferta les 7.313 places per a oposicions de Justícia, les 6.529 places Administratius i Auxiliars, les 1.024 places oposicions de Presons i les 3.945 places d'oposicions d´Hisenda i Gestió”.



Entre elles destaquen les oposicions amb més demanda: les d'auxiliars administratius. “Es tracta d'un procediment selectiu relativament assequible, amb força nombre de places i convocatòries regulars. A més, només s'exigeix tenir un títol d'ESO o equivalent”, comenta Adán Rey.



D'altra banda, dins de l'àmbit de la Justícia, les més demandades són les que estan dins dels anomenats Cossos Generals de Justícia . Des de Flou, assenyalen que “ les Auxiliar Judicial són les més assequibles i demandades ”. Només cal tenir un títol d'ESO o equivalent. Pel que fa a les de Gestió Processal i Administrativa, es requereix la titulació de Batxillerat o Tècnic i, a més, el procés selectiu és una mica més complicat”.



Finalment, una de les àrees amb més oferta de places i, per descomptat, se situen habitualment entre les oposicions més demandades dins l'àmbit estatal per la gran regularitat de convocatòries i l'elevat nombre de places convocades són les de cossos i forces de seguretat . “Els requisits són fàcils de complir, el temari assequible i les proves de selecció no són excessivament complicades per entrar a la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, la Tropa i Marineria”, afirmen els de Flou.