La vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño. - Eduardo Parra - Europa Press

L'índex compost d'indicadors líders (CLI), que serveix l' Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) de 'termòmetre econòmic' per detectar canvis de tendència, suggereix una pèrdua d'impuls del creixement d'Espanya, en línia amb el deteriorament observat a la majoria de les principals economies avançades.

"Lastrats per una inflació històricament alta, la baixa confiança del consumidor i la caiguda dels preus de les accions, els CLI es mantenen per sota de la tendència i continuen anticipant una pèrdua d'impuls de creixement a la majoria de les grans economies de la OCDE", ha explicat el 'think tank' de les economies més desenvolupades.

En concret, la dada per a Espanya s'ha situat en 98,83 punts al juliol, davant dels 99,11 del mes anterior i 2,18 punts per sota del nivell registrat fa un any.

En el cas de l'OCDE, el CLI s'ha situat en 99,2 punts, davant els 99,4 de juny, cosa que apunta a una pèrdua de l'impuls de creixement, cosa que també és aplicable per al Canadà, el Regne Unit i els Estats Units Units, així com per al conjunt de la zona de l'euro, incloent-hi França, Alemanya i Itàlia.

Al Japó, per contra, el CLI continua apuntant a un creixement estable al voltant de la tendència.

Així mateix, fora de l'OCDE, el CLI mostra signes d'estabilització de l'economia de la Xina, mentre que per a l'Índia continua apuntant un creixement estable i en el cas del Brasil suggereix una desacceleració del creixement.