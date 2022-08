La integració de les dones als consells d'administració espanyols s'estanca, segons el V Informe ' La Contribució de les empreses espanyoles als Objectius de Desenvolupament Sostenible. Les tensions en la transició cap a la sostenibilitat ”, elaborat per la Càtedra de Lideratges i Sostenibilitat d'Esade.

Així, aquest treball posa de manifest que el context socioeconòmic postpandèmia es caracteritza per ser un "entorn fragmentat, fragil, i creixentment inestable" per la disrupció geopolítica de la Guerra a Ucraïna , alhora que es fa un pas enrere en la proporció de dones a l'empresa, una altra variable destacada per la literatura per mostrar una correlació positiva amb la governança de la sostenibilitat: "Les dones representen el 37% dels treballadors de la plantilla al global d'empreses analitzades, una dada que s'ha mantingut estable a al llarg dels darrers 5 anys. Aquesta proporció baixa fins al 27% en el cas de dones conselleres i al 22% per a les dones amb càrrecs directius”.

Anna María González , directora de projectes de la Càtedra de Lideratge i Sostenibilitat d'Esade, i coautora de l'informe, recorda que la Llei d'Igualtat de 2007 va impulsar l'objectiu d'equilibrar el nombre d'homes i dones però no ho va fer amb caràcter obligatori , si bé reconeix que l'impuls més gran es va realitzar a través de les recomanacions específiques de la CNMV d'assolir el 30% de conselleres el 2020, i l'actualització present per assolir el 40% de dones per a finals de 2022.

"El resultat que exposa l'informe (27% conselleres) pot explicar un primer avenç i voluntat de complir amb l'objectiu, però també la dificultat de revertir aquests patrons ancorats a l'interior de les organitzacions ; en especial, quan es tracta de substituir membres representants del consell i no d'ampliar-ne la composició", reconeix.

A parer seu, a això s'afegeix la complexitat en la conciliació de la vida familiar i professional, una política en general esmentada però no descrita en detall per les empreses, o altres elements de cultura de treball com la preferència per la presencialitat (" que el teletreball podria canviar”), i “les discussions informals –però influents– fora dels espais de treball”, aclareix.

" Hi ha prou talent per assolir la paritat en els alts llocs, però cal un canvi de mentalitat, de sensibilitat i de priorització d'aquesta perspectiva per ser implementada de forma efectiva. La introducció de mesures correctives en els nomenaments de nous membres, posicions voluntàries de no participar en espais on no hi hagi dones, o la incorporació als estatuts de les empreses en podrien ser exemples", ressenya l'experta.

Alhora, aquest V Informe, elaborat per l'Observatori dels ODS amb la col·laboració de la Fundació 'La Caixa' , posa en relleu el lema 'no deixar ningú enrere' de l'Agenda 2030 i esmenta que aquest no només es refereix a una obligació moral, sinó a un cost d'oportunitat en el cas de no integrar perfils diversos a les organitzacions: “ Per a les empreses és essencial combatre qualsevol tipus de discriminació per raons de sexe, gènere i/o identitat sexual , per assegurar la igualtat d'oportunitats i l'existència d'òrgans de govern equilibrats, aquest balanç permetrà a les empreses exercir una governança de la sostenibilitat efectiva en la contribució al desenvolupament sostenible”.

En aquest sentit, l'experta d'Esade recorda que, amb la Llei de 2018 d'informació no financera i diversitat, les empreses han de complir per primera vegada l'obligació de divulgar les polítiques de diversitat, és a dir, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació en la contractació, o no discriminació a la retribució salarial.

"És un concepte que abasta qüestions de gènere, i també de discapacitat, racials o religioses. La presència de veus diverses als òrgans de decisió afavoreix l'exposició de múltiples visions per analitzar els impactes de les decisions que s'adopten, i les contrapartides de fer-ho, o de no incorporar aquesta perspectiva.” El valor afegit de la diversitat pot residir a incorporar persones amb procedències, perfils i bagatges diferents que ampliïn l'espectre de les discussions i la contribució de les empreses a la societat ”, valora González.

A parer seu, el cost de no fer-ho pot manifestar-se per a les companyies en pèrdua de talent i de capital humà, de reputació davant dels seus clients i de la confiança que dipositen els ciutadans en el sector privat com a motor de transformació, especialment en matèria de sostenibilitat .

D'altra banda, el V Informe 'La Contribució de les empreses espanyoles als objectius de desenvolupament sostenible. Les tensions en la transició cap a la sostenibilitat' posa en relleu que baixa moderadament el percentatge d'empreses que comunica sobre polítiques d'igualtat de gènere.

"Respecte al 2020 hi ha hagut algunes millores quant a les empreses que reporten dades sobre igualtat d'oportunitats i diversitat a la plantilla. Mentre que el 2020 ho feia un 89%, i el 32% del total ho feia de manera ambiciosa, el 2021 reporten el 90% de les empreses, i fins al 36% del total ho fa de manera ambiciós, però han empitjorat lleugerament les dades de les empreses que reporten sobre discriminació en la contractació de personal . empreses reporten de manera general i només el 4% ho fa de manera detallada (en tots dos casos 2 punts per sota del 2020)", sosté.

Alhora, manté que empitjora lleugerament el reporti sobre la discriminació en la retribució salarial, i el 2021 el 39% de companyies fa referència a aquest tipus de polítiques de manera intencional, 10 punts per sota del 2020, mentre que el percentatge que ho fa de manera ambiciós passa del 6% al 5%.

"És probable que la baixada en la quantitat i la qualitat del reporti es degui a la suma de dos factors: un canvi de prioritats al reporti, que ha portat les empreses a oferir menys informació sobre aquestes polítiques que l'any passat; i després, la incorporació de noves empreses a la mostra, de manera que en tractar-se de companyies que reporten per primera vegada aquest any és possible que ho hagin fet amb menys qualitat", conclou.

