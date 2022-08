Un empleat posa la temperatura a 27 graus en un establiment a 10 d'agost de 2022 - Lorena Sopêna - Europa Press

La Cambra de Comerç de Barcelona ha criticat "precipitació i manca de diàleg" amb els sectors empresarials afectats per l'aplicació de les mesures del pla d'estalvi energètic i ha demanat al Govern que reconsideri una moratòria a l'aplicació.

En un comunicat, la institució ha assegurat aquest dimecres que comparteix la necessitat d'aplicar mesures per fomentar l'estalvi energètic, encara que insta empreses i administracions a "remar en la mateixa direcció i prendre decisions valentes, però alhora realitzables, efectives i adaptades".

Així, ha insistit que no hi ha hagut "temps material" per poder implementar mesures en alguns casos, com per exemple en què cal aïllar zones o locals contigus.

Ha remarcat que “hauria estat desitjable buscar més participació dels sectors empresarials afectats, dels agents econòmics i socials” i de les diferents administracions públiques.

També ha destacat que hi ha una "excessiva generalització en l'aplicació de la norma i dubtes i inseguretat jurídica que se'n deriva".

Segons la Cambra, calen ajudes perquè el teixit productiu renovi els equips de climatització obsolets per altres de més moderns i eficients, així com "més concreció" en les propostes.