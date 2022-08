Una hipoteca en línia és una de les opcions del mercado@FreeKip

Sí, encara que són múltiples els aspectes que cal tenir en compte abans de fer aquest pas. Per exemple, és imprescindible conèixer els requisits sol·licitats, les diferències amb una hipoteca clàssica, així com altres aspectes que cal analitzar abans de sol·licitar la teva hipoteca en línia.



A continuació, podràs conèixer tota aquesta informació de manera detallada perquè prendre la decisió de demanar la teva hipoteca a través d'internet sigui un procés més senzill.



Què has de tenir en compte?



Abans de conèixer els passos que cal seguir per sol·licitar una hipoteca online , és important conèixer quins són els requisits imprescindibles per poder dur a terme el procés.

Aquests requisits són:



Tenir ingressos fixos, estables i periòdics, que permetin fer front a les quotes mensuals del préstec. És important tenir en compte que els professionals aconsellen que el pagament a fer no superi el 35% dels ingressos nets mensuals.

A més, és imprescindible poder fer front a les despeses inicials de la sol·licitud d'una hipoteca. Per això, cal disposar d'aproximadament el 30% del total de la transacció, és a dir, el 20% del cost total de l'habitatge i un altre 10% destinat als impostos que s'han d'abonar, així com altres imprevistos que puguin sorgir.

Finalment, a l'hora de fixar els anys que durarà la hipoteca, per tal de conèixer la quota mensual, cal tenir en compte que la gran majoria de les entitats fixen una edat màxima en què el préstec hagi d'estar abonat del tot , que sol oscil·lar entre els 75-80 anys.



A més, cal lliurar una sèrie de documents acreditatius al banc, capaços de mostrar la solvència econòmica i garantir que serà possible afrontar el pagament de les quotes. Entre la documentació bàsica necessària trobem el document nacional didentitat, ja sigui NIF, NIE o passaport; la declaració de l'IRPF, és a dir, la declaració de la renda per comprovar la situació econòmica; rebuts d'altres préstecs bancaris vigents; la vida laboral per tal de corroborar que la persona sol·licitant està en actiu; justificant d'altres ingressos en cas que n'hi hagi; escriptures d'altres propietats a nom del sol·licitant; extractes de moviments bancaris actuals; i, en cas de disposar-ne, el contracte d'arres o de senyal de la compravenda a realitzar.



Calen també altres documents en funció del tipus de treball que es tingui:



Els treballadors assalariats han de presentar el seu contracte laboral actual, preferiblement indefinit, així com les nòmines dels darrers mesos.



En cas de ser autònom, calen els pagaments anuals d'IRPF i/o IVA de l'any en curs, la declaració anual d'aquests impostos, així com els darrers rebuts d'haver pagat la quota d'autònoms a la Seguretat Social.

Si la compra la duu a terme una societat amb personalitat jurídica, els documents a lliurar són l'impost de societats, l'escriptura de l'empresa i el balanç d'aquesta.



Un cop recopilats tots els documents per lliurar a l'entitat bancària, algunes entitats bancàries permeten el procés de sol·licitud d'una hipoteca en línia:



En primer lloc, a la web de l'entitat bancària on es realitzarà la sol·licitud, és possible que puguis calcular la quota de la hipoteca, indicant algunes dades importants, com tipus d'habitatge, ús del mateix, cost de l'habitatge o quantia del préstec, entre d'altres.

A continuació podràs conèixer, després de l'anàlisi de les dades que posis en coneixement de l'entitat, si el préstec pot ser preaprovat.

Més endavant, un cop feta l'anàlisi de la sol·licitud per part de l'entitat bancària amb la documentació i la informació que hagis aportat, podràs conèixer si finalment et concedeixen la hipoteca.

El darrer pas serà la signatura de la hipoteca i de la compravenda de la vivenda.



Diferències entre sol·licitar una hipoteca online i fer-ho de manera presencial



Però, per què sol·licitar una hipoteca en línia i no fer el procediment a través d'una entitat bancària física? La resposta té a veure amb els gustos personals de cadascú, tenint en compte els beneficis que cada opció ofereix.



Les hipoteques en línia permeten dur a terme el procés de sol·licitud i acceptació a través d'internet, per la qual cosa es pot fer des de casa. A més, pots disposar de tota la informació del préstec, condicions i requisits a la pròpia web.



És possible, a més, fer una simulació abans de contractar la hipoteca calculant la quota de la hipoteca i coneixent el resultat de manera instantània.



Finalment, moltes entitats bancàries ofereixen a aquells clients que volen sol·licitar la hipoteca de manera en línia la possibilitat de comptar amb l'ajuda d'un gestor virtual durant el procés.



Pel que fa a les hipoteques que se sol·liciten de forma presencial, el seu avantatge més gran és que ofereixen la possibilitat de gestionar tot el procés mà a mà amb un professional, el qual acompanya i ajuda els sol·licitants de la hipoteca durant tot el procés.

Tot el que has de saber abans de sol·licitar una hipoteca en línia



Abans de començar tot el procés, també és important que estiguis familiaritzat amb certs termes relacionats amb els préstecs hipotecaris.



D'una banda, trobem tres tipus d'hipoteques diferents:



Hipoteca a tipus fix:

són les que ofereixen una quota mensual i un tipus d'interès estable durant tot el temps que duri el préstec.

Hipoteca a tipus variable

: són aquelles que ofereixen un període inicial fix, passat el qual s'aplicaria el tipus variable que estarà associat a un determinat índex de referència, generalment l'euríbor, al qual s'afegirà un diferencial el que farà que la teva quota variï durant aquest període.

Hipoteca a tipus mixt: aquelles que igual que les hipoteques variables comencen sent de tipus fix per, posteriorment, passar a tipus variable, i estan igualment referenciades a un índex més el referencial. La diferència amb la hipoteca variable rau en el període d'aplicació del tipus fix inicial.



També és important conèixer altres conceptes, com ara:



TIN: Tipus d'interès nominal. És la quantia que cobra una entitat per oferir el préstec, és a dir, el percentatge que s'aplica sobre la quantitat total de diners que encara queden per tornar.



TAE: Taxa Anual Equivalent. Defineix el cost duna hipoteca durant un període de temps establert.



Amb tota la informació agrupada és el moment de poder prendre la decisió de sol·licitar una hipoteca.

