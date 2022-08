El 46% dels espanyols consideren que el mercat immobiliari s'aproxima a una nova bombolla, segons les conclusions de l'informe de Fotocasa Research 'Radiografia del mercat de l'habitatge el 2021-2022'. La percepció sobre la proximitat d'una bombolla immobiliària ha passat de preocupar el 38% dels espanyols el febrer del 2021 al 46% el mateix mes del 2022.

Recreació d´una de les promocions de pisos que està en execució a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). - EUROPAPRESS

Els compradors d'entre 25 i 34 anys són els que veuen més propera aquesta nova bombolla immobiliària amb una valoració mitjana de 6,3 punts, seguits del grup d'edat de 35 a 44 anys, amb una valoració de 6,2 punts. Per contra, les persones entre 55 i 75 anys donen una puntuació de 5,7 punts, mentre que els grups de 18 a 24 anys i de 45 i 54 anys comparteixen percepció, amb una valoració mitjana de 5,9 punts.

La formació d'una nova bombolla immobiliària es nota amb més claredat a Madrid , on la valoració mitjana és de 6,3 punts, ia Catalunya , de 6,2 punts, segons l'informe de Fotocasa. La directora d'Estudis i portaveu del portal immobiliari, María Matos, ha explicat que aquesta tendència "entra dins de la normalitat", tot i que ha aclarit que les xifres de compravenda segueixen allunyades del boom immobiliari anterior.

"El mercat s'està escalfant pel fet que hi ha una gran demanda per comprar i poc estoc disponible. Venim d'una gran activitat immobiliària el 2021 que ha estat frenètica. Espanya ha batut rècord de compravendes i ha aconseguit el millor any hipotecari de l'última dècada Tot i això, les xifres estan molt allunyades dels excessos del 2007 perquè ens trobéssim propers a una bombolla.

SENTIMENT DE PROPIETAT I INTERÈS PER LA COMPRA



El 74% dels espanyols que van participar en aquesta enquesta sosté que el sentiment de propietat segueix molt arrelat en la mentalitat del país , i rep una importància mitjana de 7,6 punts sobre deu, gairebé sense variació des del febrer del 2021.

Tot i això, són les persones d'entre 45 i 75 anys les que més valor donen al sentiment de propietat, amb una valoració de 8 punts, enfront dels 6,5 punts que atorga el grup de 18 a 24 anys.

A més, també es torna a imposar la visió que comprar habitatge és una bona inversió, com respon el 63% dels particulars enquestats . El febrer del 2021, la valoració que es donava a aquesta qüestió era de 7,1 punts, mentre que al setembre aquest mateix any va caure a 6,9 punts, i el febrer del 2022 va pujar dels 7 punts.

La compra d'habitatge també es presenta com una opció de futur, ja que torna a créixer el percentatge d'espanyols que considera que un pis és la millor herència per als fills. El setembre del 2021, un 46% dels enquestats veia l'herència d'habitatge com una bona opció, mentre que el febrer del 2022 va pujar al 51%, amb una importància mitjana de 6,3 punts sobre 10.

D'altra banda, l'encariment dels lloguers convida a plantejar-se la compra com a opció més encertada. Entre els enquestats per a l'estudi de Fotocasa creix l'opinió que viure de lloguer és llençar els diners.