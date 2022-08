El ministre alemany de Finances, Christian Lindner @ep

El ministre alemany de Finances, Christian Lindner , ha anunciat aquest dimecres un paquet de mesures fiscals de fins a 10.000 milions d'euros per compensar l'impacte de l'elevada inflació sobre el poder adquisitiu dels ciutadans, incloent-hi rebaixes d'impostos i un increment de les ajudes a les famílies.

A la presentació de la Llei de Compensació de la Inflació, el ministre alemany ha explicat que la mesura pretén ajustar l'impacte fiscal que la inflació representa per a uns 48 milions de ciutadans per evitar càrregues addicionals, a més de contemplar mesures de suport específiques per a les famílies.

"L'Estat no s'ha d'enriquir amb la inflació a costa dels ciutadans" , ha subratllat, afegint que es podran beneficiar de les mesures uns 48 milions de contribuents, encara que aquells ciutadans amb ingressos particularment alts estan deliberadament exclosos.

D'aquesta manera, s'eleva el llindar mínim d'ingressos per haver de presentar la declaració d'impostos a 10.347 euros el 2022 des dels 9.984 euros, amb la previsió d'augmentar aquest límit a 10.632 euros el 2023 i fins a 10.932 euros el 2024.

Per contra, s'aplicarà un gravamen del 42% a aquells amb ingressos a partir de 58.597 euros el 2022 i del 45% a partir dels 277.826 euros , mentre que el proper any seran aplicables a partir dels 61.972 euros i 277.826 euros, respectivament, mentre que per al 2024 s'aplicarà el 42% a partir de 63.515 euros i el 45% des dels 277.826 euros.

Per la seva banda, el paquet de mesures preveu també l'increment gradual de l'assignació per fill per a cada pare en un total de 264 euros entre el 2022 i el 2024, fins a assolir els 2.994 euros l'1 de gener del 2024.

L'Oficina Federal d'Estadística d'Alemanya (Destatis) va informar aquest dimecres que la taxa d'inflació interanual es va situar el mes de juliol passat al 7,5%, fet que suposa una reducció d'una dècima respecte del 7,6% corresponent. al juny i de quatre dècimes en comparació del 7,9% del maig, acumulant així dos mesos consecutius a la baixa, gràcies a les mesures d'alleujament implementades pel Govern del país, incloent-hi descomptes en els transports públics i el combustible.

" La principal raó de l'alta inflació continua sent l'augment dels preus dels productes energètics ", va assenyalar Georg Thiel, president de l'Oficina Federal d'Estadística, després que els preus de l'energia a Alemanya pugessin un 35,5% a juliol, davant del 38% del juny.

En particular, Thiel va destacar el "lleuger efecte a la baixa en la taxa d'inflació" de la introducció d'un abonament de transport temporal al preu reduït de 9 euros i del descompte en el preu dels combustibles, a més de l'eliminació al juliol del recàrrec EEG.

D'aquesta manera, la supressió d'aquest recàrrec a la factura va permetre que l'augment interanual dels preus de l'electricitat al juliol fos del 18,1%, davant del 22% del juny, mentre que els descomptes en els preus del combustible van limitar increment dels preus al 23% des del 33,2% del juny. A més, els preus del combustible per a calefacció van augmentar un 102,6%, incloent-hi una pujada del 75,1% del gas.

Per la seva banda, els preus dels aliments van augmentar el 14,8% interanual al juliol, després de la pujada del 12,7% del juny . Es van registrar augments de preus per a tots els grups d'aliments, incloent-hi una alça del 44,2% dels preus dels greixos i olis comestibles i del 24,2% del preu dels lactis i els ous, mentre que la carn i els productes carnis es van encarir un 18,3%.

Excloent els preus de l'energia, la taxa d'inflació d'Alemanya es va situar al 4,4% al juliol, mentre que la taxa subjacent, que també deixa fora del càlcul els aliments, va situar el 3,2%.