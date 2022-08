Catalunya press naturgy 2

Naturgy ha presentat aquest dijous els resultats corresponents al primer semestre del 2022 i ha registrat un EBITDA ordinari (indicador financer del benefici brut d'explotació calculat abans de la deduïbilitat de les despeses financeres) de 2.184 milions d'euros.

Aquesta xifra apareix després d'analitzar els possibles efectes derivats de la recent sentència de primera instància, rebuda per la participada xilena Metrogas (55,6%). La decisió del Consell de Naturgy va ser aplicar el criteri de màxima prudència en la comptabilització, mentre Metrogas recorre la decisió judicial.

Metrogues va rebre una sentència sobre una sèrie de demandes presentades per TGN (empresa transportista argentina) i originades el 2009, per suposats incompliments contractuals en el transport de gas argentí, quan l'Argentina va deixar de subministrar gas a Xile durant la crisi del gas argentí. Davant d'aquesta sentència, el Grup ha incorporat els possibles efectes com a provisió no ordinària als comptes del primer semestre . Metrogas va anunciar la setmana passada que exercirà totes les accions en defensa dels seus interessos apel·lant la decisió judicial.

L'EBITDA presentat compta amb la màxima prudència comptable, proveint la màxima quantitat que s'estima que es podria arribar a pagar sobre la base de la sentència rebuda en primera instància. L'import brut pujaria a 312 milions d'euros i contempla tant la reclamació de certes factures com la resolució anticipada del contracte, així com els interessos associats. Tenint en compte la participació del 55,6% que té Naturgy a Metrogas, l'impacte en el benefici net és de 126 milions d'euros .

Els comptes presentats aquest dijous registren el primer semestre un EBITDA reportat de 2.047 milions d'euros, i un benefici net reportat de 557 milions. Per part seva, l'EBITDA ordinari del primer semestre es va situar en 2.184 milions (+11%) , recolzat principalment pel bon comportament del negoci majorista de gas a nivell internacional. El benefici net ordinari del Grup va ser de 717 milions, un 28% superior .

"En aquests primers sis mesos de l´any hem assistit a l´extrema volatilitat que viu el mercat energètic internacional, i és el nostre objectiu seguir treballant per facilitar als ciutadans ia les empreses les millors condicions d´accés al´energia en l´actual entorn d´incertesa, com ho demostren, per exemple, les nostres iniciatives Compromís de Gas i Electricitat”, va explicar el president executiu de Naturgy, Francisco Reynés .

COM HA EVOLUCIONAT EL PRIMER SEMESTRE?

Els sis primers mesos han estat marcats per una intensa volatilitat dels mercats energètics , amb una tendència de preus a l'alça a tots els mercats internacionals que han afectat especialment les activitats internacionals de GNL. Pel que fa al negoci de xarxes d'Amèrica Llatina, els seus resultats han estat impulsats per les actualitzacions a l'alça de tarifes als països on la companyia és present, així com per l'evolució positiva del tipus de canvi.

A Espanya, l'activitat de xarxes es va mantenir estable, ja que el creixement de l'activitat de xarxes de distribució elèctrica va compensar la caiguda d'activitat de la distribució gasista per menys demanda de gas i l'impacte negatiu de la disminució progressiva en la remuneració de distribució de gas per al marc regulador 2021-2026.

Durant el període, Naturgy va augmentar la quantitat dedicada a les inversions en un 64%, i va assolir els 721 milions d'euros que es van dedicar especialment a l'activitat de renovables a Espanya, Austràlia i Amèrica Llatina; ia les xarxes de distribució de gas i electricitat a Espanya i Amèrica Llatina.

Pel que fa al tancament de l'exercici 2021, el deute net es va reduir prop d'un 7%, fins a 11.976 milions d'euros, recolzat en la generació de caixa, la gestió del capital circulant i l'evolució del tipus de canvi.