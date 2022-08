El 73% de joves no compleixen els criteris bàsics que exigeix la banca per aconseguir una hipoteca | @ep

El 73% de joves no compleixen els criteris bàsics que exigeix la banca per aconseguir una hipoteca, segons dades de Finanzate , que assenyala que la manca d'un contracte estable indefinit, una nòmina suficient i l'estalvi per a l'entrada i les despeses són els principals obstacles a què s'han d'enfrontar.



Tot i això, dos de cada 10 joves aconsegueixen accedir a la compra d'un habitatge. La companyia també ha destacat l'augment de la contractació de serveis d'intermediació financera.



"En els darrers dos anys la contractació d'aquests serveis ha experimentat un creixement a causa de la difícil situació econòmica. Cada vegada són més els particulars que acudeixen a intermediaris financers per aconseguir accedir a una hipoteca amb bones condicions", ha explicat.



Entre els requisits més freqüents que valoren els bancs, Finanzate ha destacat tenir almenys entre el 20% i el 30% del cost de l'habitatge, una estabilitat i solidesa laboral, el total de la nòmina, posseir un historial creditici "en perfectes condicions", la capacitat d'aportar un aval i la possessió de tota la documentació necessària.