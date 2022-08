La vaga de pilots d'easyJet provoca sis cancel·lacions a Barcelona i Palma fins a les 13:00 hores | @ep

La vaga de pilots d' easyJet a Espanya , que va començar divendres passat, ha provocat sis cancel·lacions fins diumenge a les 13.00 hores, segons ha informat Sepla en un comunicat.

L'aeroport de Barcelona-El Prat ha estat el més afectat, amb quatre cancel·lacions, mentre que el de Palma ha registrat dues cancel·lacions. Els vols cancel·lats tenen origen o destinació Ginebra, Londres o París.

Així, el total de les cancel·lacions registrades des de l'inici de la vaga puja a 34, després que es cancel·lessin 12 vols divendres i 16 vols aquest dissabte.

El sindicat ha destacat que el seguiment de la vaga de pilots a easyJet és, a aquesta hora, del 100%, amb "màxim respecte" als serveis mínims decretats.

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va establir uns serveis mínims per a la vaga de pilots espanyols d'easyJet del 57% per als vols amb base a Palma de Mallorca, del 60% per als vols a Màlaga i del 61% per als vols a Barcelona i Menorca.

La vaga es desenvoluparà en tres períodes de 72 hores cadascun. El primer va començar divendres passat i durarà fins aquest diumenge, les aturades següents es desenvoluparan els dies 19, 20 i 21 d'agost i del 27 al 29 del mateix mes, "davant la negativa de l'empresa a recuperar les condicions laborals que els pilots tenien abans de la pandèmia, així com a negociar el segon conveni col·lectiu”.