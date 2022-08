La sequera pot provocar unes pèrdues de més de 8.000 milions al camp | @ep

La sequera pot provocar unes pèrdues de més de 8.000 milions al camp , segons ha estimat l'organització agrària Asaja , que ha demanat al Govern posar-se al capdavant de la gestió de la crisi "com han fet altres governs europeus" i la presentació de mesures urgents.



L'organització agrària ha assenyalat que aquestes pèrdues es generen en veure minvades les principals produccions agrícoles: un 30% de reducció de collita en cultius d'hivern o entre un 40% i 50% de reducció de blat de moro, tant en superfícies com en producció, i prop de la meitat de la producció estimada en oliverar, tant per a taula com per a trull.



A això se sumen baixos rendiments en gira-sol, que han neutralitzat l'increment de superfícies, avenços importants en la verema i reducció prevista de la collita entre un 25 i un 30% , així com la caiguda de la producció en ametllers, amb un 80%. de pèrdues estimades.



Asaja ha afegit que a aquestes dades "desencoratjadores" de campanya i de previsions a curt termini cal afegir les possibles restriccions que puguin patir els gairebé quatre milions d'hectàrees de regadiu a Espanya , que suposen una part fonamental en la producció agrícola.



"Si fa anys es parlava d'una Espanya humida i d'una Espanya seca, malauradament avui només podem parlar d'una Espanya seca", ha lamentat el president d'Asaja, Pedro Barato.



Pel que fa als sectors ramaders, Asaja ha denunciat la manca de pastures naturals i l'increment "desorbitat" dels costos d'alimentació del bestiar, que han provocat situacions "dramàtiques" com el tancament d'explotacions o l'obligat sacrifici de caps de bestiar davant de la impossibilitat d'assumir aquests costos ni poder repercutir-los en les baules següents de la cadena.