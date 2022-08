Banco de España i CNMV dissenyen una política de teletreball amb dos dies a la setmana de treball en remot | @ep

El Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ja han dissenyat les seves polítiques de teletreball per permetre als treballadors treballar en remot dos dies a la setmana, segons han indicat fonts dels supervisors a Europa Press.

En concret, la CNMV aplica des del 30 de maig una política de teletreball voluntari de dos dies a la setmana per a tots els empleats en general, si bé l'organització correspon a cada departament per assegurar les necessitats del servei.

El supervisor també indica que aquesta política cobreix certs elements per facilitar les connexions quan es treballi en remot. N'és una prova una licitació que té oberta actualment per adquirir 500 replicadors de ports per un pressupost base de licitació de 23.359 euros (IVA inclòs).

El 2020, igual que gran part de les empreses i els organismes a Espanya , la CNMV va ajustar la seva política de treball per poder facilitar la modalitat en remot als seus empleats amb l'objectiu de complir els confinaments mentre es mantenia l'activitat.

Tot i això, la CNMV assenyala que, amb anterioritat a la pandèmia de Covid-19 , ja s'havia decidit el canvi de model d'un sistema presencial a un de teletreball, una modificació que estava pendent d'aprovació formal i que havia de ser provat en el primer semestre del 2020.

Posteriorment, el 2021, el supervisor utilitzaria l'experiència del teletreball durant la pandèmia per adaptar i reforçar la política de treball, que ha estat acordada pel comitè d'empresa, segons recull els diferents informes d'activitat elaborats per la institució.

Per part seva, el Banc d'Espanya també ha dissenyat una política de treball en remot de fins a dos dies a la setmana, si bé començarà a aplicar-la a partir d'octubre.

En declaracions a Europa Press, aquest supervisor indica que al setembre s'obrirà el procés de recepció de les sol·licituds per part dels empleats que estiguin interessats a seguir aquesta política.

D'aquesta manera, els supervisors s'uneixen a alguns dels seus grans supervisats, que ja han adaptat i regulat les polítiques de teletreball, com BBVA, Bankinter o Sabadell.

A finals de març, el banc presidit per Carlos Torres informava de la implantació definitiva d'un model híbrid de treball presencial i en remot, una mesura que implica que els empleats puguin teletreballar fins al 40% del temps “sempre que sigui possible en funció de la naturalesa del lloc" i que beneficiava prop de 12.000 empleats, mentre que Bankinter permet als seus empleats de serveis centrals treballar a distància un dia a la setmana.

Per part seva, Banc Sabadell compta amb una política que permet teletreballar als treballadors de serveis centrals un màxim del 30% de l'horari laboral i 6 dies al mes, alhora que Santander ha mantingut el seu model ' flexiworking ' de treball, que ja aplicava abans de la pandèmia, i que permet als empleats dels serveis centrals treballar en remot fins a 16 dies al trimestre, si bé el nombre de dies pot ser més gran en funció de la situació de cada treballador.