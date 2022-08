Les institucions religioses, els inversors "més exigents" amb el destí dels fons | @ep

Les institucions religioses acumulen moltes vegades diversos milions d'euros de patrimoni, i es converteixen en els inversors "més exigents" pel que fa a l'impacte que tenen els seus fons.

"Les inversions que es realitzin han de ser coherents amb el carisma i les creences de la institució. No tot s'hi val. Per això veiem com les institucions religioses són els inversors més exigents pel que fa al destí dels seus fons, i són rellevants en els fons d'impacte". , en els sostenibles i socialment responsables i els que fan filtres per evitar inversions en companyies l'activitat de les quals no estigui alineada amb la moral cristiana", ha explicat a Europa Press Pablo Martínez-Arrarás, soci fundador d'iCapital.

Martínez-Arrarás ha assenyalat que els patrimonis d'aquest tipus d'institucions tenen un fi en si mateixos: poder atendre de manera sostenible i continuada la missió evangelitzadora i assistencial de l' Església , de manera que l'estratègia d'inversió "deu considerar que el patrimoni ha d'atendre de manera continuada i en el llarg termini unes necessitats molt definides”.

A més, els patrimonis de l' Església no pertanyen a una persona física concreta que pugui prendre decisions sobre ells a la seva voluntat, de manera que “han de comptar amb un model de govern, de presa de decisions, que sigui coherent amb aquesta realitat, involucrant a diferents persones i òrgans de govern, amb unes directrius i limitacions clarament definides”.

El nivell de patrimoni d‟aquestes institucions religioses varia segons el seu moment vital. "No és el mateix una gran institució amb 300 anys d'història i dedicada a l'educació, que una institució del segle XX , centrada en missions al tercer món o una agrupació conventual de clausura, en què 45 religioses mal sobreviuen venent pastes i melmelades", ha explicat el soci fundador d' iCapital .

Una part important del patrimoni és immobiliari, si bé gran mesura exigeix "grans esforços econòmics per al seu manteniment" i està "lluny de generar rendibilitat" en molts dels casos, com són els llocs per al culte de poblacions petites, entre d'altres.

Actualment altres firmes com Portocolom o Altum es dediquen també a l'assessorament d'institucions religioses. Martínez-Arrarás ha assenyalat que aquestes organitzacions "necessiten professionalitzar la gestió d´aquest patrimoni complex".

La responsable d'inversions i impacte de Portocolom AV, Ana Guzmán, va explicar en una entrevista prèvia amb Europa Press que la firma va fer un gir estratègic per fer que el 100% dels seus actius tinguessin "tints" de sostenibilitat i almenys un 10% de els clients estaria invertit en impacte, un canvi en línia amb les exigències dels clients.

Guzmán anticipava que el vessant social de la inversió ESG començaria a guanyar força aquest any, una de les preocupacions més grans de les institucions religioses, al mateix temps que augmentarà la inversió d'impacte a nivell nacional.

"Sí que crec que s'estan fent coses molt boniques a Espanya , encara que al mercat li falta madurar", ha comentat.

La firma ha participat a més a més en l'elaboració de l'informe 'Faith Impact Project' , que analitza com els inversors de diferents religions s'aproximen a la inversió d'impacte a través dels ODS i quines són les temàtiques d'inversió, així com les exclusions més rellevants .

Entre les seves conclusions, destaca la preocupació per la "sistemàtica" vulneració dels drets humans, la lluita per la desigualtat, el deure de cada individu i de tota la comunitat garantir que s'alleugi el patiment dels seus semblants i que se satisfacin les necessitats bàsiques de tots o la degradació del medi ambient, entre d'altres.