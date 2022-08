Preocupació entre els pares dels alumnes per l'increment del cost de 'la tornada a l'escola' | @ep

La Confederació Catòlica Nacional de Pares de Família i Pares d'Alumnes (CONCAPA) ha advertit que moltes famílies han hagut de reduir els seus viatges durant les vacances per fer front a la pujada del cost del nou curs escolar, a causa de la inflació i la crisi econòmica , així com, segons la seva opinió, la implantació en els cursos imparells de la LOMLOE , que implicarà la "compra de nous materials".

"Hem estudiat i vist que possiblement el cost del nou curs escolar ha pujat entre un 25% i un 30% respecte a altres anys. Les famílies han hagut de reduir el tipus de vacances, estaven desitjant sortir i sortiran però menys", ha lamentat el president de CONCAPA, Pedro Caballero, en declaracions a Europa Press.

En aquest sentit, ha explicat que, si abans "el normal" era que les famílies sortissin "15 o 20 dies", amb la situació actual "potser se'n van una setmana" pel que "aquest petit estalvi ho invertiran" dins del pressupost familiar" per fer front a la pujada de preus de la 'tornada a l'escola' d'aquest any.

Així, Caballero ha incidit que les famílies "reduiran una mica els temps de vacances per invertir aquest petit estalvi en tota la compra del material escolar", que "molt haurà de ser nou" a causa de, en les seves paraules, la implantació de la nova llei d'educació ( LOMLOE ) que s'implantarà aquest any als cursos imparells.

Al seu parer, l'aplicació de la LOMLOE "generarà un veritable problema per a totes les famílies", ja que "no es podrà reciclar res i s'hauran de fer noves compres de material".

"Aquests últims anys es reciclava molt, el material es passava d'uns germans a altres i aquest any aquest canvi no podrà ser amb la implantació de la LOMLOE ", ha alertat el president de CONCAPA , que estima que les famílies gastaran al nou curs entre 200 i 250 euros més que en anys anteriors.

Precisament, ha destacat que a les comunitats autònomes on menys es gastarà per començar el curs les famílies invertiran un "mínim d'entre 400 i 500 euros" i en què el cost és més gran "800, 900 o fins i tot 1.000 euros".

La pujada de preus, segons ha subratllat Caballero a Europa Press , es notarà "sobretot" als llibres i material escolar, que "s'ha encarit entre un 15% i un 20%". "Abans les famílies eren previsores i feien les compres a finals de juliol o primers d'agost, però aquest any, amb la nova norma, sense saber la normativa i sense el material didàctic imprès, aquesta compri possiblement es faci a primers de setembre, amb tota la pujada de la tornada de vacances", ha precisat.

"També es notarà als uniformes i tot el que és tèxtil, així com als serveis que alguns centres donen a alumnat i famílies, com a menjador o transports", ha afirmat el president de CONCAPA .

EL 60% DE LES FAMÍLIES AUGMENTARAN LA SEVA DESPESA ESCOLAR

Per al nou curs escolar, un 60% dels espanyols invertiran més en les compres que l'any anterior, segons l'últim estudi elaborat per Privalia .

En concret, la despesa mitjana se situarà entre els 200 euros i els 500 euros, sent la franja de 300 euros a 500 euros la de més pes (35%). A més, fins a un 20% dels enquestats afirma que gastarà més de 500 euros.

Aquestes compres de la 'tornada a l'escola' suposen un "moment clau" de despesa per a les famílies, ja que per al 43% representen entre el 20% i el 30% del sou. Un 20% afirma arribar a destinar el 40% o més de sou a aquestes dates, mentre que el 37% restant gasta el 10% o menys.

L'estudi apunta que la despesa es fa majoritàriament a l'agost (44%). A més, assenyala que un 28% de les famílies són més previsores i aprofita les rebaixes d'estiu, mentre que un altre 26% esgota l'últim minut al setembre.

També reflecteix que les compres són “ pensades i estudiades ”, ja que un 97 per cent dels pares afirmen comparar preus abans de comprar. Aquesta comparativa es realitza principalment mitjançant botigues en línia (87%), encara que un 57 per cent compara en física. Per al 32% són importants també els consells d'amics i coneguts i per al 14% de publicacions especialitzades.

Aquest curs el calçat desbanca el material escolar com a producte més demandat i els llibres baixen una posició. El pòdium per a la ' tornada a l'escola ' 2022 és calçat (81%) material escolar (79%) i roba (78%). Tanquen el 'top 5' la roba d' esport (58%) i els llibres (49%), seguits per una distància més gran dels uniformes (27%).