Una torre elèctrica. Foto: Europa Press

El preu mitjà de la llum caurà aquest dimarts 16 d'agost un 2,9% respecte a la jornada d'ahir, fins a 237,1 euros per megawatt hora (MWh), segons les dades provisionals de l'operador del mercat ibèric d'energia (OMIE).

Aquest preu és el resultat de sumar la mitjana de la subhasta al mercat majorista a la compensació que pagarà la demanda a les centrals de cicle combinat per l'aplicació de l'excepció ibèrica per topar el preu del gas per a la generació d'electricitat.

A la subhasta, el preu mitjà de la llum al mercat majorista (l'anomenat pool ), es va situar per a aquest dimarts en 143,20 euros/MWh. El preu màxim es registrarà entre les 10 i les 11 de la nit, amb 180,03 euros/MWh, mentre que el mínim per a la jornada, de 105 euros/MWh, es donarà entre les 5 i les 6 de la tarda.