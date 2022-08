CaixaBank ja ha adquirit un total de 362,56 milions d'accions per 1.143 milions d'euros, xifra que suposa un 63,5% de l'import màxim autoritzat de 1.800 milions d'euros per a la recompra de títols que l'entitat està duent a terme actualment, segons ha notificat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Arxiu - Façana de la seu de CaixaBank a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, a 11 de juliol de 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya). El banc ha comunicat aquest dilluns que entre el 8 i el 12 d'agost ha comprat 11,87 milions d'accions pròpies a un preu mitjà de 3,04 euros per títol i un import total de 36,11 milions d'euros. Des de l'inici del programa, el 17 de maig passat, CaixaBank ja ha aconseguit un paquet total de 362,56 milions d'accions pròpies per un import de 1.143,89 milions d'euros a un preu mitjà de 3,15 euros per acció .