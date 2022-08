Un avió de la companyia. Foto: Wikipedia

Elena Cabrera, responsable de comunicació de Ryanair a Espanya i Portugal, ha assegurat a ElDiario.es que "la vaga no durarà" i que la companyia irlandesa de vols low cost no s'asseurà a parlar amb els sindicats.

De fet, la portaveu de l'aerolínia va més enllà i diu que Ryanair considera que el suport de la plantilla a la vaga és "mínim" i assegura que l'empresa fa "quatre anys que està totalment infructuosos" amb els representants dels treballadors.

La vaga està convocada fins a principis de l' any que ve i és la mobilització laboral més gran a què s'ha enfrontat l' empresa . USO i Sitcpla, dos dels principals sindicats dels treballadors de l'aerolínia, asseguren que Ryanair nega drets bàsics a Espanya com 22 dies de vacances laborables, 14 dies festius i la garantia del salari mínim interprofessional , entre d'altres, extrems que la portaveu nega.

Fins ara, la companyia ha acomiadat 11 persones, però Cabrera assegura que cap respon a la huelga. "No s'ha acomiadat ningú per estar en vaga sinó per faltes al lloc de treball", ha assegurat la portaveu, que diu que l'empresa "respecta el dret a la vaga".