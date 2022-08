El risc d'una recessió a la zona de l'euro ha arribat al nivell més alt des del novembre del 2020, ja que l'escassetat d'energia amenaça d'impulsar encara més la inflació rècord, segons economistes enquestats per Bloomberg. La probabilitat que la producció es redueixi durant dos trimestres consecutius va augmentar al 60% des del 45% en una enquesta anterior , i des del 20% abans que Rússia envaís Ucraïna. És probable que Alemanya, l'economia més gran del bloc i una de les més exposades a les retallades en el subministrament de gas natural rus, s'estanqui a partir d'aquest trimestre.

Euros - UNSPLASH

L'augment del cost de vida està perjudicant les empreses i les llars de la zona de l'euro, i les amenaces energètiques de Rússia exacerben aquest problema de cara als darrers mesos del 2022. A més, els colls d'ampolla en el subministrament estan empitjorant a causa a les sequeres severes, que han provocat la caiguda dels nivells d‟aigua a tot Europa.

Ara s'espera que la inflació promitgi gairebé el 8% el 2022, aproximadament quatre vegades la meta del Banc Central Europeu, i el 4% el proper any . Tot i això, els enquestats encara veuen que s'està desaccelerant a l'objectiu del 2% el 2024.

Els economistes preveuen que el BCE augmenti les taxes d'interès al mig punt al setembre, com ho va fer en el moviment inicial al juliol. Això portaria la taxa de dipòsit a l'1% per a cap d'any, i s'espera un augment d'un quart de punt el proper març.

QUÈ ÉS UNA RECESSIÓ I COM ENS AFECTA?

Julio Sevilla, professor de l'Escola de Negocis Terry de la Universitat de Geòrgia, descriu la recessió econòmica com "un fenomen dolorós que és causat pel decreixement a l'activitat econòmica d'un país durant dos trimestres consecutius". D'acord amb aquest expert, consultat per CNN, una recessió implica que es produeixin i es venguin menys productes, la baixada de salaris i l'augment de la desocupació.

Sevilla, doctorat en Mercadotècnia per la Universitat de Miami i un màster en Negocis Internacionals per la Universitat Internacional de Florida, ha centrat els seus articles acadèmics en els comportaments del consumidor, assegurant que l'escassetat de productes a causa de problemes a la cadena de subministrament és un factor que fa que l'activitat econòmica decreixi de manera inevitable, perquè quan els consumidors volen adquirir-los, no ho poden fer.

L'augment del cost de l'energia també és molt preocupant, diu Sevilla. "En els propers mesos una cosa que estarem veient és que amb la guerra de Rússia a Ucraïna, Europa es veurà molt afectada; 40% del gas natural i el 25% de la benzina provenen de Rússia", assegura l'expert a CNN .