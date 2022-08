El president de Cepime i vicepresident de la CEOE, Gerardo Cuerva. Foto: Europa Press



La morositat empresarial a Espanya va augmentar tres punts, un 42%, entre el gener i el març d'aquest any en relació amb el trimestre anterior, el repunt trimestral més gran en 12 anys, segons l'Indicador Sintètic Cepime de Morositat Empresarial (ISME), creat el 2010 per a mesurar levolució de la morositat a través del període mitjà de pagament. Aquest increment és resultat tant de l'augment de les factures amb retard de pagament com de l'ampliació dels períodes de pagament, segons ha explicat Cepime.

Així, el deute comercial amb retard de pagament va assolir el 73,3% del total el primer trimestre, 3,6 punts més que el trimestre anterior, fins a situar-se en 348.992 milions d'euros, un 42% més que el mateix període de l´any anterior.

"La desacceleració de la recuperació de l'economia espanyola i l'advers impacte de la inflació sobre els comptes empresarials segueixen afectant negativament l'evolució de la morositat empresarial", assenyala Cepime al seu Observatori de morositat, elaborat en col·laboració amb Cesce i Informa.



Cepime subratlla que aquest increment es deu en bona mesura a la desacceleració de l'economia, afectada per l'escalada de preus i les conseqüències del conflicte d'Ucraïna, cosa que està tenint "efectes negatius sobre la recuperació econòmica i reduint directament la liquiditat de les empreses ".