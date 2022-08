CaixaBank s'ha convertit en el primer banc espanyol a adherir-se als Principis de Poseidón, un marc establert per Global Maritime Forum per a avaluar i divulgar l'alineació climàtica de les carteres de finançament del transport marítim. El seu propòsit és comprometre's a millorar el paper de les finances marítimes per a abordar els objectius climàtics globals. Aquests principis estableixen un punt de referència per a definir com un banc és sostenible en la seva activitat dins del sector marítim i brinden orientació pràctica a les entitats financeres sobre com aconseguir-lo.

Archivo - Sede corporativa CaixaBank en Barcelona

En el seu impuls constant per ser una de les empreses líders a Europa en la lluita contra el canvi climàtic, CaixaBank s'ha sumat a aquests principis i passa a formar part de l'Associació Principis de Poseidón, que és l'òrgan que els gestiona, administra i desenvolupa.

Amb la signatura d'aquests Principis, CaixaBank es compromet a complir amb els quatre requisits establerts per a tots els signants.

En primer lloc, l'entitat financera es compromet a mesurar anualment la intensitat de carboni i a avaluar l'alineació climàtica de la seva cartera de transport marítim en relació amb les trajectòries de descarbonització establertes i utilitzant la metodologia implantada pels Principis de Poseidón.

A més, amb la finalitat de garantir que la informació proporcionada en virtut dels Principis Poseidón sigui pràctica, imparcial i precisa, els signants només utilitzaran dades, fonts, estàndards i proveïdors de serveis establerts pels Principis.

CaixaBank també es compromet a utilitzar clàusules de pacte estandarditzades que facilitin la negociació entre totes dues parts. Finalment, l'entitat haurà de publicar anualment els resultats de la puntuació d'alineació climàtica de la cartera relativa a les activitats comercials del sector marítim.

CaixaBank, referent europeu en sostenibilitat

CaixaBank és una entitat amb un fort vincle històric amb l'impacte social de la seva activitat, que fa que assumeixi la responsabilitat d'impulsar una economia positiva per al benestar de les persones. Amb aquest propòsit, el banc ha desenvolupat un nou Pla de Banca Sostenible a tres anys que recull la seva proposta per a resoldre reptes com la desigualtat, el canvi climàtic i la desocupació.

En el nou Pla Estratègic de CaixaBank, la sostenibilitat és un dels tres pilars en els quals es recolza per a aconseguir els resultats del Grup per a 2024, i s'estableixen tres ambicions: liderar l'impacte social positiu ajudant les persones a aconseguir el seu benestar financer, impulsar la transformació verda de l'economia cap a una societat lliure d'emissions i continuar reforçant un model de gestió ètic i responsable. L'entitat té com a objectiu mobilitzar 64.000 milions d'euros en finances sostenibles, a través de l'oferta de productes i l'assessorament ASG.

Així mateix, CaixaBank és una de les entitats financeres líders en la lluita contra el canvi climàtic, amb múltiples compromisos com la participació, com a membre fundador, de Net Zero Banking Alliance, per la qual el sector bancari es compromet a aconseguir les emissions netes zero en 2050 en línia amb l'objectiu 1,5 °C; la inclusió en el Compromís Col·lectiu per a l'Acció Climàtica de Nacions Unides; l'adhesió a les recomanacions de la Task Force on Climate-related Financial Disclosures, que tenen com a objectiu principal augmentar les mesures adoptades en resposta als riscos financers relacionats amb el clima i la qualitat del reporti; i la participació en els Principis de Banca Responsable de Nacions Unides, que estan dissenyats per a guiar als bancs a alinear estratègicament el seu negoci als objectius de desenvolupament i sostenibilitat a nivell internacional, regional i nacional.

CaixaBank és l'entitat líder en finançament sostenible a Europa durant el primer semestre de l'any, segons la classificació de Refinitiv, que situa al banc en la primera posició del rànquing EMEA Top Tier Green & ESG-Linked Loans. A més, el banc està també al capdavant del finançament verd a Europa durant el primer semestre de 2022, segons la League Table Green Use of Proceeds Top Tier Lender de Bloomberg, una de les agències d'informació financera de major prestigi, i ha ascendit fins a la segona posició del rànquing mundial de finançament verd, per darrere de Sumitomo Mitsui Banking Corporation.