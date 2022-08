El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, en una roda de premsa posterior al Consell de Ministres, al Palau de la Moncloa / @EP

La Seguretat Social estima que tancarà l'agost amb 187.000 cotitzants menys en afiliació mitjana, tot i que preveu guanyar 65.000 afiliats més en termes desestacionalitzats, segons l'avenç de les dades presentades aquest dimecres pel Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.



Aquest seria el retrocés més gran en un mes d'agost des del 2019 , quan es van perdre gairebé 213.000 afiliats. El 2021, l'afiliació mitjana va baixar a l'agost en 118.000 i el 2020 va créixer en 6.822 persones, per tal de restriccions.



Tot i això, la cartera dirigida per José Luis Escrivá assenyala que aquests 65.000 cotitzants desestacionalitzats superen la mitjana dels agosts del període 2017-2019, de 28.000 persones. La valoració de l'afiliació mitjana també és positiva, ja que representa una reculada menor que la mitjana dels anys previs a la pandèmia, per sota de 199.000.



Amb les dades d'agost, la Seguretat Social sumarà 340.000 nous llocs de treball des del gener i 700.000 més que l'any passat , quan es van recuperar els nivells prepandèmia.



Per sectors, el Ministeri destaca que la recuperació és més intensa en activitats amb més valor afegit, com ara Informàtica i Comunicacions (+17,1%), Educació (+12,3%) i Activitats Professionals, Científiques i Tècniques (+9, 2%).

Per comunitats autònomes, el creixement de l'afiliació també és generalitzat, encara que sobresurten el País Valencià, les Illes Canàries i les Illes Balears, per sobre del 5%.



La Seguretat Social continua associant l'afiliació amb l'impacte de la reforma laboral, que es reflecteix al 81% de contractes indefinits registrats a l'agost, 12 punts percentuals més que els anys anteriors. A més a més, en el cas dels menors de 30 anys s'ha passat d'un premi del 34% de contractes indefinits entre el 2015-2021 al 65% aquest agost.



En total, hi ha 1,6 milions d'afiliats més amb contractes indefinits que els anys prepandèmia.



El Ministeri d´Inclusió, Seguretat Social i Migracions també ha informat aquest dimecres que el creixement dels ingressos per cotitzacions fins al juliol supera en més de 2 punts percentuals l´increment de les pensions.



Les xifres de cotitzants en situació d'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTE) continuen en descens, com asseguren des de la cartera d'Escrivà. Les dades presentades aquest dimecres mostren que fins ara hi ha 15.435 treballadors a ERTE per causes Econòmiques, Tècniques, Organitzatives o de Producció (ETOP), 1.293 per causes de força major i 830 en mecanisme RED sectorial d'agències de viatge.



Escrivá ha ressaltat al compte de Twitter que "un mes més, l'ocupació manté un notable dinamisme".



"La nostra projecció amb les dades a meitat de mes apunta a un augment d'afiliats a l'agost de 65.000 persones, en termes desestacionalitzats. Des de començament d'any s'han creat 340.000 llocs de treball. Des de començament del 2022, l'afiliació es comporta a línia amb la mitjana els anys prepandèmia, bons per a l'ocupació. El creixement esperat a l'agost també supera el dels mesos de gener-juliol 2022", ha publicat el ministre.