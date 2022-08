El deute del conjunt de les administracions públiques va arribar al juny a 1,475 bilions d'euros, nou màxim històric, després de créixer un 1,3% en taxa mensual, segons les dades publicades aquest dimecres pel Banc d'Espanya. Utilitzant el PIB nominal dels darrers quatre trimestres, la ràtio deute/PIB es va situar en el 116,8% el segon trimestre del 2022, d'acord amb l'autoritat monetària.

Arxiu - Façana del Banc d'Espanya

L'últim any, el deute públic ha crescut un 3,6%, amb 50.677 milions d'euros més, com a conseqüència dels menors ingressos i les despeses més grans derivades de la crisi de la pandèmia i més recentment per la guerra a Ucraïna. El Ministeri d'Economia ha destacat, en un comunicat que la ràtio deute/PIB es va continuar reduint el segon trimestre i ha baixat del 117% "per primera vegada des del setembre de l'any 2020" , situant-se al 116,8% del PIB fins al juny .

En aquest sentit, ha afirmat que la reducció de la ràtio de deute públic ha continuat en el segon trimestre de l'any gràcies a l'acceleració del creixement econòmic, tenint en compte a més com ja està d'avançat el programa de finançament del Tresor del Regne d'Espanya de l'exercici 2022. Fins ara, ha recordat, s'ha executat el 69,2% del total del programa d'emissions per a aquest any i el 71,7% de les emissions a mitjà i llarg termini.

Alhora, ha ressaltat que en termes interanuals s'observa una "clara desacceleració" en l'increment del deute des dels màxims assolits durant la pandèmia. Per al Ministeri de Nadia Calviño , la tendència dels darrers trimestres és compatible amb la previsió d'una ràtio de deute públic del 115,2% del PIB realitzat al Programa d'Estabilitat el mes d'abril passat.

ALÇA MENSUAL DEL DEUTE



L'alça mensual del deute al juny es deu principalment a l'increment de l'endeutament de l'Estat i, en menor mesura, al de les comunitats autònomes, mentre que els ajuntaments redueixen lleugerament el deute. D'altra banda, el deute de Seguretat Social s'ha mantingut més o menys estable el sisè mes de l'any.

En concret, al juny el deute de l'Estat es va situar en 1,294 bilions d'euros, també rècord històric , fet que suposa un increment de l'1,44% i 18.433 milions d'euros més en només un mes, mentre que en els dotze últims mesos ha incrementat un 4,8%.

FANTASMA DE LA INFLACIÓ

Aquest deute podria convertir-se en un problema secundari o poc rellevant si Espanya aconsegueix continuar creixent els propers anys. Tot i això, l'escenari pot ser catastròfic amb l'arribada d'una recessió.

El deute públic frena el creixement dels països - cosa que complicaria més capgirar la possible recessió- i genera el que es coneix com a 'efecte expulsió', que passa quan el destí del crèdit es redirigeix des del sector privat fins al sector públic . En aquest context, el creixement del deute públic priva de fons prestables al sector privat i provoca una menor generació de riquesa.

A més a més, es deteriora la imatge de solvència d'un país. Una persona o una empresa que, de forma reiterada, gasta més del que ingressa, acaba fallint i havent de fer ajustaments dramàtics al nivell de despesa, no és el millor company per emprendre un negoci. Per això, l?ascens de deute pot frenar la inversió.