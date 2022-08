Un tren del metro de Barcelona. Foto: TMB



El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha confirmat que totes les comunitats autònomes , a més de 178 entitats locals, han sol·licitat les ajudes per finançar els descomptes del 30% dels abonaments i títols multiviatge dels serveis de transport públic.

El Ministeri que dirigeix Raquel Sánchez ha rebut les 16 sol·licituds de les comunitats, incloent Ceuta i Melilla però no a les Canàries perquè té delegades les competències als cabildos, que sí que les han sol·licitat.

La sol·licitud de l'ajuda ha estat voluntària per les administracions gestores dels serveis, que disposen dels mesos de juliol i agost per dur a terme els ajustaments tècnics necessaris per implementar la reducció del preu dels abonaments, que començarà l'1 de setembre el 31 de desembre.

Així mateix, el Ministeri ha recordat que els governs regionals i locals poden complementar les ajudes estatals directes amb fons propis per incrementar els descomptes del transport públic col·lectiu de la competència.

Després de la implantació de la mesura, el Ministeri realitzarà la transferència corresponent a l'abonament de les ajudes directes al llarg del darrer trimestre del 2022.

Paral·lelament, l'Executiu està treballant amb les Canàries i les Balears en dos protocols que recullin l'augment de les bonificacions al transport públic en aquestes comunitats, ateses les característiques especials que implica la insularitat.