CaixaBank és una de les entitats de referència en comerç exterior. Foto: CaixaBank

CaixaBank ha concedit un total d'11.000 milions d'euros durant el primer semestre de l'any destinats a impulsar la internacionalització de les empreses espanyoles . Aquest volum de nou finançament, dirigit a petites, mitjanes i grans empreses, s'ha destinat principalment a finançar operacions d'importació i exportació, així com projectes vinculats a l'activitat internacional de les empreses del país .

Aquest volum de crèdit posa de manifest la confiança del sector empresarial a CaixaBank com a entitat de referència en comerç exterior. L?entitat financera lidera la concessió de crèdits d?importació a Espanya amb una quota de mercat del 27,4%, així com el volum d?avals emesos i rebuts, amb una quota per sobre del 30%. Aquestes xifres reafirmen el compromís de CaixaBank de donar suport a les empreses en el procés d'internacionalització, posant al seu servei l'experiència i el coneixement dels mercats per facilitar les seves operacions a l'estranger.

CaixaBank ofereix assessorament a l'àmbit de la internacionalització empresarial a través de la seva àrea especialitzada en Comerç Exterior, que compta amb una extensa xarxa de més de 100 especialistes per atendre les necessitats específiques de les empreses en aquest àmbit. L'entitat ofereix productes i serveis especialitzats que ajuden les empreses a gestionar les seves operacions d'importació i exportació, així com opcions de finançament adaptat i una àmplia gamma de solucions innovadores que els permeten gestionar les operacions internacionals íntegrament en línia.

PRESÈNCIA INTERNACIONAL

La presència internacional de CaixaBank es canalitza a través de la xarxa de Banca Internacional de sucursals i oficines de representació repartides per tot el món i d'acords de cooperació amb bancs internacionals de primer nivell. L'entitat financera és, a més, propietària del portuguès Banco BPI, la quarta entitat financera més gran del país en termes d'actius.

La xarxa internacional de CaixaBank ofereix suport als clients empresa de l'entitat que operen a l'exterior, així com a corporacions locals a través de cobertura mundial amb més de 180 professionals, prop de 30 punts de presència internacional i acords amb més de 1.660 bancs corresponsals.