De mica en mica, el preu mitjà dels carburants ha anat baixant. De fet, a mitjans d'aquest mes hem arribat a la vuitena setmana consecutiva de caigudes (dos mesos) , amb un acumulat d' abaratiment que supera el 16% des de finals de juny . Va ser aleshores, a finals del sisè mes d'aquest 2022, quan es va frenar la tendència a l'alça que havia començat a principis d'aquest any, coincidint amb l'atac rus a Ucraïna.

Les últimes dades del Butlletí Petroler de la Unió Europea , publicat el 18 d'agost, diuen que el preu mitjà del litre de gasolina s'ha situat aquesta setmana als 1,797 euros, gràcies a una nova setmana de descens, xifrada al 3,34 % respecte a fa set dies.

La tendència a la baixa també es pot observar al dièsel . Si escau, el preu mitjà del litre ha caigut la setmana del 15 d'agost fins als 1,806 euros, després de comptabilitzar una baixada del 2,58%, encadenant la setena caiguda (una menys que en el cas de la gasolina) i acumulant-ne una taxa de disminució del 14%.

Els dos combustibles han baixat al nivell més baix des de l'11 d'abril passat, quan ja estaven immersos en l'espiral alcista de preus després de la invasió d'Ucraïna per Rússia.

Aquest import mitjà dels dos carburants inclou els impostos, però no reflecteix el descompte d'almenys 20 cèntims per litre que el Govern de Pedro Sánchez va començar a aplicar l'1 d'abril, ja que en alguns casos s'apliquen rebaixes d'un import encara més gran. en funció de la petroliera i de les promocions als clients fidelitzats. No només Espanya ha aplicat aquesta rebaixa: altres països europeus, com França, també n'ha bonificat el preu.

MOLT MÉS CARS QUE L'ANY PASSAT

Tot i aquest abaratiment registrat les últimes setmanes, el preu dels carburants registra un preu especialment alt respecte als darrers anys en aquestes alçades d'estiu . Així, respecte a la mateixa setmana de fa un any, el preu mitjà del litre de benzina és un 26% més car, mentre que en el cas del gasoil s'ha encarit el 42,6%.

Aquests dos percentatges són els que resulten si no s'apliquen les bonificacions de 20 cèntims per litre vigents des de la primavera, de manera que la xifra real és que el preu del litre de benzina és un 12,7% més car que a mitjans agost del 2021, mentre que en el cas del gasoil el preu és un 26,8% més elevat al que hi havia fa 365 dies.

Així, amb aquests nivells, el preu de la benzina sense plom 95 es manté a Espanya lleugerament per sobre de la mitjana de la Unió Europea, situada a 1,774 euros el litre, encara que no de la zona euro, amb un preu mitjà de 1,818 euros .

En el cas del dièsel, el preu a Espanya també és superior al de la mitjana de la UE, que és de 1,804 euros, encara que no així al de la zona euro, amb un preu de 1,833 euros . Tot i això, incloent-hi la bonificació d'almenys 20 cèntims per litre, el preu dels dos carburants a Espanya estaria per sota de la mitjana europea.