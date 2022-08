Arxiu - Vaixells amarrats al port de Santoña - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Arxiu

El president de la Federació Nacional de Confraries i patró major del port de Burela (Lugo) , Basilio Otero, ha tornat a exigir al Govern central que rebaixi l'IVA del peix del 10% al 4%.

Una "vella reivindicació", sosté l'empresari d'A Mariña lucense que ha aprofitat per remarcar que "hi ha països a Europa que el tenen més baix (l'IVA) que Espanya".

"Es demostra que lluny de tenir una pèrdua d'ingressos, l'administració té un guany perquè, encara que ingressi menys, el peix és sa i ajuda la gent a estar sana i així es faria servir menys la sanitat, de manera que el que es deixa sense ingressar per una banda s'estalvia de l'altra: en medicaments i tractaments”, ha raonat.

Insisteix que el sector pesquer "fa molt de temps que demana el 4% i no entenem aquesta reticència", raona. "Entenem que és un aliment de primera necessitat. De fet vam ser nomenats un sector essencial durant la pandèmia. No entenem aquestes reticències per part del Govern a atendre aquesta petició nostra", ha afegit.

Un aspecte que no passa per alt Basilio Otero és que “s'ha reduït el consum de peix”. "Els gallecs ja no som els primers consumidors de peix", va avisar. "Entenem que aquesta rebaixa a l'IVA suposaria una rebaixa en els preus i això augmentaria el consum de peix", afegeix.