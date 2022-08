Pimec ha recomanat a les pimes que accelerin els plans de contingència i facin previsió de costos per fer front a una crisi energètica davant de la "falta d'efectivitat" de les mesures per al control del cost de l'energia.

La patronal ha pronosticat que el preu de l'energia continuarà a l'alça davant d'aquesta falta d'efectivitat de les mesures i l'"amenaça de l'imminent tall de subministrament de gas des de Rússia a Alemanya", que fa que el preu s'hagi triplicat en els darrers dos mesos.

Pimec ha aconsellat prendre mesures en eficiència com ara l'autoconsum fotovoltaic, prioritzar l'aïllament, les bombes de calor i substituir els electrodomèstics vells, així com mesures de contenció com abaixar alguns graus la climatització i tancar portes i finestres.

De la mateixa manera, des de la patronal de les petites i mitjanes empreses han insistit que cal una aposta decidida per la transició per la transició energètica i agilitzar les renovables i l'autoconsum, per no ser dependents en aquesta matèria i garantir un model equilibrat .

Ha demanat a més mesures regulatòries per canviar el sistema de fixació de preus de l'energia que sigui just davant "el risc de tancament d'empreses i la pèrdua de llocs de treball", i ha assenyalat que la clau no és a la rebaixa fiscal a la energia, sinó que es consideri un preu màxim per evitar preus desbocats.