Aquest dissabte se celebrarà al WiZink Center un congrés que reunirà 7.000 persones a Madrid per promoure les criptoinversions , i estarà presentat per Cristina Pedroche i Jorge Fernández. Si ja fa olor de socarrim un macroesdeveniment d'aquesta temàtica, pitjor fa olor quan la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha alertat que el congrés està organitzat per una empresa sense llicència i diversos patrocinadors que la CNMV qualifica com a "xiringuitos financieros".

PATROCINADORS DE L'ESDEVENIMENT

L'empresa Mundocrypto es dedica a assessorar les persones sobre les criptomonedes, i serà la principal organitzadora de l'esdeveniment. Tot i això, la CNMV la té en la seva "llista grisa" des del juliol del 2021, ja que consideren que "podrien estar realitzant algun tipus d'activitat de captació de fons o prestant algun servei de naturalesa financera", segons l'organisme.

Pel que fa a la resta d'empreses patrocinadores, s'emboliquen Huobi, Bitget i Bybit , empreses que la CNMV qualifica com a “xiringuitos financieros”.

L'APARICIÓ DE PERSONATGES DE TELEVISIÓ

A les alertes que llança la CNMV sobre aquest esdeveniment no hi ajuda res que diversos personatges de televisió apareguin i participin en aquest esdeveniment. Per exemple, Cristina Pedroche i Jorge Fernández seran els presentadors, però també hi assistiran Pablo Chiapella i Macarena Gómez , actors de la sèrie La que s'acosta, que realitzaran un esquetx d'humor durant l'esdeveniment.

També hi serà el raper Maikel Delacalle actuant en directe, i el mag Julius Dein fent un espectacle de màgia.