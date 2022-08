La ministra, en una imatge recent. Foto: Europa Press



La ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, ha descartat aquest dimecres 24 d'agost que l'hivern que ve s'hagi d'implantar un racionament energètic a Espanya, una situació que, segons la seva opinió, sí que pot ser factible a països "tan importants com Alemanya o Àustria", ha assenyalat en una entrevista a Telecinco .

"Les cartilles de racionament (energètic), malauradament, poden arribar a ser una realitat en països tan importants com són Alemanya o Àustria aquest proper hivern. No en el nostre cas. Hem facilitat mesures per reduir consums redundants. No necessitem il·luminar un aparador per la nit o tenir el termòstat per sobre o per sota de la temperatura de confort", ha destacat la ministra.

Pel que fa a la votació que tindrà lloc aquest 25 d'agost al Congrés per a la convalidació del decret d'estalvi energètic traçat pel Govern, la titular de Transició Ecològica s'ha mostrat "completament" segura que obtindrà el suport del Congrés. "Creiem que és capital que tiri endavant. Pensem que mereix el suport de la Cambra de forma majoritària i unànime", ha valorat, alhora que ha insistit que l'Executiu ha de tenir les "portes obertes" per continuar treballant amb els diferents sectors afectats, amb els grups parlamentaris, les comunitats autònomes i els ajuntaments.



En aquesta línia i al voltant de les acusacions des de l'oposició de falta de diàleg en l'elaboració del pla d'estalvi energètic, la ministra ha assegurat que troba a faltar "propostes", tant per part de les comunitats autònomes (a excepció del Govern del el País Basc i el seu pla per impulsar mesures d'estalvi al seu territori) com dels grups parlamentaris.