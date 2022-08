Iberdrola ha iniciat la posada en marxa a Extremadura de dues noves plantes fotovoltaiques. Aquestes instal·lacions, anomenades Majada Alta i San Antonio, s'ubiquen a la localitat cacereña de Cedillo i compten amb una capacitat conjunta de 100 megawatts (MW), suficient per proveir d'energia neta a 45.000 llars, superior a la població d'una localitat com a Plasència .



Aquestes instal·lacions estan compostes, en conjunt, de prop de 250.000 panells solars que produiran 156.000 MWh d'electricitat a l'any. Una quantitat que hauria requerit més de 26 milions de metres cúbics de gas per ser generada per un cicle combinat. Les plantes evitaran l?emissió al?atmosfera de 28.000 tones de CO2 anuals. La construcció ha suposat la creació de més de 300 llocs de treball locals.



Amb la posada en marxa, ja són vint les instal·lacions renovables operades per Iberdrola a Extremadura, on compta actualment amb una potència verda instal·lada de 3.867 MW, de la qual un 47% correspon a les 12 plantes solars que la companyia té en funcionament a la regió.



La construcció d'aquest projecte ha suposat un repte tecnològic i logístic important per garantir el mínim impacte ambiental a l'entorn del Parc Natural del Tajo Internacional, una àrea protegida entre Espanya i Portugal. La companyia ha emprès una complexa solució per evacuar de forma conjunta l'energia produïda per aquestes plantes fotovoltaiques i la central hidroelèctrica de gairebé 500 MW ubicada també al municipi.



Per evitar utilitzar grans extensions de terreny, la companyia ha instal·lat una subestació encapsulada de només 300 m2, davant dels 10.000 m2 de terreny que necessiten infraestructures d'aquestes característiques. Fabricada a Itàlia, va haver de ser transportada amb vaixell des de Venècia fins a Sevilla solcant les aigües del Guadalquivir i, des d'aquí, va recórrer Andalusia i Extremadura en grans camions.



La subestació es va introduir a contenidors col·locats sobre una estructura de sis metres de profunditat, per on es connecten tots els cables que distribueixen l'energia a la xarxa. Cadascun d'aquests contenidors pesa més de 50 tones i per col·locar-los, sense interferir amb les quatre línies d'evacuació de la central hidroelèctrica, van caldre grans grues pont.



Aquesta innovadora infraestructura també donarà servei a una tercera planta fotovoltaica, de 375 MW, cosa que evitarà la instal·lació de noves xarxes d'evacuació, afavorint la protecció ambiental i la integració al territori. Aquesta instal·lació - abonada per l'ajuntament i la Societat Agrària de Cedillo - es troba en fase de tramitació davant del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. La planta s'ubicarà a una finca comunal propietat de gran part dels veïns de Cedillo, que podran continuar amb la seva activitat ramadera.



Convivència amb lentorn rural i el patrimoni



Durant la construcció d'aquestes dues noves plantes fotovoltaiques, Iberdrola ha posat de manifest el seu compromís amb el medi ambient i el respecte pel patrimoni històric i cultural, després de localitzar importants troballes arqueològiques als voltants del projecte durant els treballs previs de desbrossament del terreny.



En concret es van descobrir un dolmen, amb una antiguitat entre 3.500 i 4.000 anys, i una necròpolis preromànica del segle V que compta amb 32 tombes i que ha estat posada a disposició de la Junta d'Extremadura després dels treballs de catalogació i documentació.



Iberdrola també va descobrir una estela funerària que ha estat traslladada al Museu Provincial de Càceres . La companyia tramita amb les autoritats la possibilitat de convertir aquestes troballes en un punt d'interès turístic.



En el marc del compromís d'Iberdrola per contribuir al desenvolupament d'aquesta localitat, la companyia té previst instal·lar a Cedillo la primera comunitat solar d'Espanya per a un poble complet. Gràcies a aquesta iniciativa tots els habitants del municipi gaudiran d'un estalvi del 50% a la factura d'energia del consum elèctric. Iberdrola assumirà la inversió total del muntatge i la gestió d'aquest sistema d'autoconsum col·lectiu, que es posarà en funcionament a principis del 2023.



10.000 nous MW a Espanya, fins al 2030



Extremadura és una de les regions europees més riques en recursos naturals i un enclavament fonamental per al desenvolupament de lenergia solar. La regió ha esdevingut la punta de llança de l'aposta d'Iberdrola per l'impuls de les renovables a Espanya. El pla inversor de la companyia preveu la instal·lació de 10.000 nous MW al país, fins al 2030. Un desenvolupament en què la regió extremenya està jugant un paper clau.



Només en el període 2020-2025, Iberdrola haurà instal·lat més de 2.800 MW renovables a Extremadura, amb una inversió per sobre dels 1.700 milions d'euros i la generació d'uns 7.400 llocs de treball al quinquenni.



El grup Iberdrola va començar a apostar per les energies renovables fa més de dues dècades com un pilar fonamental sobre el qual construir el seu model de negoci net, fiable i intel·ligent. Gràcies a aquesta visió, la companyia és avui dia un líder mundial en energies renovables, amb 38.000 MW de capacitat renovable instal·lada a tot el món – 19.370 MW a Espanya – al tancament del primer semestre del 2022, i abandera la transició energètica cap a una economia baixa en emissions.