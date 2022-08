El preu mitjà de la llum per als clients de tarifa regulada vinculats al mercat majorista caurà aquest dijous un 12,4%, allunyant-se així dels màxims registrats els dos últims dies, encara que es mantindrà per sobre de la cota dels 380 euros per megawatt hora (MWh). En concret, el preu se situarà en els 382,11 euros/MWh, 54,14 euros inferior als 436,25 euros/MWh que va marcar per ahir, en què és el nivell més alt des que va entrar en vigor el límit al gas a mitjans de juny, segons les dades provisionals de l'operador del mercat ibèric d'energia (OMIE).

Aquest preu és el resultat de sumar la mitjana de la subhasta al mercat majorista a la compensació que pagarà la demanda a les centrals de cicle combinat per l'aplicació de l'excepció ibèrica per topar el preu del gas per a la generació d'electricitat.

A la subhasta, el preu mitjà de la llum al mercat majorista (l'anomenat pool ) s'ha situat per aquest dijous en 161,88 euros/MWh. El preu màxim es registrarà entre les 10 i les 11 de la nit, amb 209,26 euros/MWh, mentre que el mínim per a la jornada, de 133,1 euros/MWh, es donarà entre les 5 i les 6 de la tarda .

A aquest preu del pool se suma la compensació de 220,23 euros/MWh a les gasistes que ha de ser abonada pels consumidors beneficiaris de la mesura, els consumidors de la tarifa regulada (PVPC) o els que, tot i estar a el mercat lliure, tenen una tarifa indexada.

Aquest encariment dels darrers dies de la llum s'ha produït impulsat per uns nivells del preu del gas natural en nivells màxims, impulsat principalment per l'anunci de Gazprom de tallar a partir del 31 d'agost i durant tres dies el bombament de gas a Alemanya.