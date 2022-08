Els preus industrials es van disparar un 40,4% al juliol en comparació del mateix mes del 2021 i es van estancar en relació amb el mes anterior, segons ha informat l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Tot i això, malgrat el fort creixement interanual dels preus industrials, la taxa s'ha moderat més de dos punts i mig respecte a la registrada al juny.

Amb el repunt interanual del juliol, els preus industrials encadenen 19 mesos consecutius de taxes positives. Tot i això, per quart mes consecutiu, la taxa interanual s'ha moderat respecte a la del mes anterior.

Entre els sectors que van impulsar el repunt dels preus industrials al juliol destaca l'energia, que va retallar la variació anual 10 punts, fins al 100,6%, per l'abaratiment de la producció d'energia elèctrica i la refinació del petroli; i els béns intermedis, la taxa anual dels quals va disminuir gairebé 2,5 punts, fins al 22,1%, fonamentalment per la fabricació de productes bàsics de ferro i el menor cost de la producció de metalls preciosos.

Per contra, els preus dels béns de consum no durador van elevar al juliol la taxa interanual més d'un punt, fins a l'11,6%, per l'encariment del processat i la conservació de carn i l'elaboració de productes carnis.

Segons l'INE, sense comptar l'energia, els preus industrials van mostrar el mes de juliol passat un repunt interanual del 14,8%, taxa cinc dècimes inferior a la del juny i més de 25 punts per sota de la taxa general.