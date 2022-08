El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá , ha defensat aquest dijous davant del Congrés que la reforma del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) implantarà un sistema de cotització "més just, flexible i equitatiu" per als treballadors per compte propi.

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, intervé en una sessió plenària, al Congrés dels Diputats, el 25 d'agost del 2022, a Madrid (Espanya). - Ricardo Rubio - Europa Press

"És una reforma molt complexa i molt treballada, negociada no només amb els interlocutors socials, sinó també amb les associacions d'autònoms, representants d'un col·lectiu molt heterogeni. És un èxit col·lectiu que hàgim trobat la manera de corregir una situació que afecta més de 3 milions de treballadors, un de cada sis al nostre país, que han rebut fins ara un tractament diferent", ha dit Escrivà a la Cambra Baixa, on aquest dijous es tractarà la convalidació o derogació del decret.

Aquesta reforma del RETA marca un "punt d'inflexió" i permetrà als treballadors per compte propi cotitzar pels seus ingressos reals. A més, permetrà millorar la protecció social a aquest col·lectiu i millorar les pensions, com ha apuntat el ministre, que ha recordat que les pensions dels autònoms són un 43% més baixes que la dels cotitzants del règim general.

El titular de la Seguretat Social també ha explicat als diputats que aquesta reforma avança cap a un "sistema més equitatiu", ja que farà "més lleugeres les cotitzacions en períodes en què travessen dificultats o que per diferents motius tenen rendiments més baixos". Això és perquè els treballadors per compte propi tindran la possibilitat de canviar de tram cada dos mesos, amb un total de sis canvis a l'any.

Així mateix, el nou sistema de cotització per ingressos reals amplia les prestacions per al col·lectiu, amb la incorporació dels mecanismes RED sectorials i cíclics, i ja no caldrà el tancament total del negoci per accedir a les prestacions, com ha apuntat el ministre.

Escrivá ha insistit que aquest Reial decret compleix amb les recomanacions del Pacte de Toledo i amb els compromisos adquirits amb Brussel·les al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

El Congrés convalidarà aquest dijous el nou sistema de cotització d'autònoms per ingressos reals , que comptarà amb un període de transició de nou anys, fins al 2032, i començarà a aplicar-se a partir del gener del 2023, amb 15 trams de quotes que aniran des dels 230 euros fins als 500 euros i variaran fins al 2025, en funció dels rendiments nets dels treballadors per compte propi.