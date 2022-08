Gasolina / @EP

El preu mitjà del gasoil ha tallat aquesta setmana l'espiral baixista que registrava des de finals de juny i s'ha encarit un 0,55% , en la primera pujada des de començament d'estiu, per elevar-se als 1,816 euros.



Per la seva banda, el preu mitjà del litre de gasolina ha prosseguit amb els seus descensos, encadenant el novè consecutiu després d'abaratir-se un 0,61%, situant-se en els 1,786 euros , el nivell més baix des d'abril, segons dades del Butlletí Petroler de la Unió Europea.



Amb aquest nou descens, la gasolina ja acumula una baixada del 16,61% des que al juny va canviar la tendència alcista que patia des de la invasió d'Ucraïna per Rússia.



D'aquesta manera, el preu del litre de gasolina ja acumula vuit setmanes consecutives de descensos, registrant un abaratiment del 16,1% des del juny.



Tot i això, aquest import mitjà dels dos carburants inclou els impostos, però no reflecteix el descompte que va entrar en vigor des del passat 1 d'abril d'almenys 20 cèntims per litre, ja que hi ha rebaixes superiors, depenent de la petroliera i de les promocions als clients fidelitzats.





Comptant amb aquesta subvenció , el preu del litre de gasolina seria de 1,586 euros, mentre que el del gasoil se situaria en els 1,616 euros, en tots dos casos clarament inferior als que marcava a finals de març, abans de l'entrada en vigor de la ajuda --1,818 euros litre en el cas de la gasolina i 1,837 euros per al gasoil--.



Tot i l'abaratiment registrat al llarg de l'estiu, el preu dels carburants registra un preu especialment alt respecte als darrers anys en aquestes alçades d'estiu.



UN 26% I UN 44% MÉS CAR QUE FA UN ANY



Així, pel que fa a la mateixa setmana de fa un any, el preu mitjà del litre de gasolina és un 26,2% més car, mentre que en el cas del gasoil s'ha encarit un 44,1% , encara que sense tenir en compte la bonificació vigent actualment.



Recollint la subvenció, el preu del litre de gasolina és un 12% més car que a finals d'agost del 2021, mentre que en el cas del gasoil el preu és un 28,2% superior.



Aquestes xifres es registren en un entorn de preus elevats del cru en el context actual, marcat per la guerra a Ucraïna. Aquest dijous el barril de Brent, de referència a Europa, cotitzava per sobre dels 100 dòlars (101,37 dòlars, mentre que el Texas americà s'intercanviava a 94,88 dòlars).



El preu dels carburants depèn de múltiples factors, com la cotització específica (independent de la del petroli), l'evolució del cru, els impostos, el cost de la matèria primera i de la logística i els marges bruts.

D'aquesta manera, l'evolució de la cotització del cru no es trasllada directament als preus de la benzina, sinó que ho fa amb un decalatge temporal.



NIVELLS DE LA UE



Amb aquests nivells, el preu de la gasolina sense plom de 95 es manté a Espanya per sobre de la mitjana de la Unió Europea, situada a 1,765 euros el litre, encara que no de la zona euro, amb un preu mitjà de 1,818 euros.

En el cas del dièsel, el preu a Espanya és inferior al de la mitjana de la UE, que és de 1,826 euros, i al de la zona euro, amb un preu de 1,859 euros.