Treball autònoms

L'Organització d'Autònoms de Catalunya (Autcat) ha considerat que el nou règim de quotes per a autònoms aprovat aquest dijous al Congrés és "un pas endavant" cap a l'equitat de sistemes i creu que permetrà als autònoms cotitzar sobre la base dels seus ingressos reals.

En un comunicat, Autcat ha apuntat també que el nou règim suposarà un avenç cap a la coherència amb el sistema de pensions perquè les persones autònomes tinguin "millor prestacions durant la jubilació".

Però ha assegurat que el manteniment de les quotes comporta un "recel al col·lectiu que acaba percebent-ho com un impost i no com una millora de les prestacions socials".

Per al president d'Autcat, Enric Rius, "no n'hi ha prou d'establir les cotitzacions dels autònoms sobre la base de les necessitats de la Seguretat Social", i ha defensat plantejar-les tenint en compte les necessitats dels autònoms, incloent-hi els aspectes fiscals.

D'aquesta manera, l'organització ha sostingut que treballarà perquè s'apliqui el percentatge de cotització " sobre els rendiments nets evitant les constants disfuncions que es generen en funció d'on està situat el sistema de trams".

Ha subratllat que insistirà perquè s'estudiï la situació de les jubilacions anticipades "en base al període que porti cotitzat una persona i no tant a l'edat de qui es jubila", entre altres objectius.