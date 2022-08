El preu mitjà de la llum caurà aquest divendres 26 d'agost un 16,7% respecte ahir, fins a 318,29 euros per megawatt hora (MWh), segons les dades provisionals de l'operador del mercat ibèric d'energia (OMIE).

Aquest preu és el resultat de sumar la mitjana de la subhasta al mercat majorista a la compensació que pagarà la demanda a les centrals de cicle combinat per l'aplicació de l'excepció ibèrica per topar el preu del gas per a la generació d'electricitat.

D'aquesta manera, el preu caurà per segon dia consecutiu i s'allunyarà dels màxims des de l'entrada en vigor de l'excepció ibèrica que van marcar dimarts i dimecres, quan va escalar fins als 436,25 euros/MWh.

A la subhasta, el preu mitjà de la llum al mercat majorista (l'anomenat pool ) s'ha situat per a aquest divendres en 175,33 euros/MWh. El preu màxim es registrarà entre les 10 i les 11 de la nit, amb 243,86 euros/MWh, mentres que el mínim per a la jornada, de 125 euros/MWh, s'ha donat entre les 4 i les 5 de la matinada.

A aquest preu del 'pool' se suma la compensació de 142,96 euros/MWh a les gasistes que ha de ser abonada pels consumidors beneficiaris de la mesura, els consumidors de la tarifa regulada (PVPC) o els que, malgrat estar al mercat lliure, tenen una tarifa indexada.

Aquesta espiral de preus alts de la llum que s'ha donat al llarg d'aquesta setmana ha estat impulsada per uns nivells del preu del gas natural en nivells màxims, principalment a causa de l'anunci de Gazprom de tallar a partir del 31 d'agost i durant tres dies el bombament de gas a Alemanya.