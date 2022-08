Repostar benzina s'ha convertit en un

Possiblement, aquest és el dubte que tots ens fem quan veiem que el dipòsit de benzina del nostre cotxe comença a disminuir perillosament. I més rellevància pren aquesta qüestió quan veiem com els preus de la benzina continuen sent molt elevats.

Tot i això, cal remarcar que en les últimes setmanes hi ha hagut un descens important en aquestes xifres, i trobar benzineres en què el preu del litre ronda l'1,70 € és una mica més habitual. De fet, segons les darreres dades registrades aquest dijous 25 d'agost passat, el preu mitjà del litre està fixat en 1,586 € -comptant amb el descompte de 20 cèntims per litre que aplica l'Estat-.

En aquests moments, el nivell mitjà del preu ja és més inferior al del mes de febrer passat, mentre que el del gasoil se situa en 1,616 euros.

QUAN ÉS MÉS BARAT TREURE GASOLINA?

Hi ha diversos factors que influeixen a l'hora de marcar el preu de la benzina. Primer de tot és l'època en què es viatja. Per exemple, si hi ha un pont de vacances, com més a prop del primer dia de festa repostes, més car serà, ja que els dies de més demanda de combustible tenen els preus més cars.

Per lògica, els dies en què hi ha més demanda de gasolina sol ser el cap de setmana, per la qual cosa proveir un divendres o un dissabte no serà el mateix que emplenar el dipòsit un dilluns, per exemple. Segons afirma l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), “els dilluns podem estalviar fins a un 1% per dipòsit” .

Pel que fa a l'hora més barata, no és del tot clar. Per exemple, hi ha algunes benzineres on a partir de mitjanit es modifiquen els preus i es rebaixen, mentre que històricament s'ha dit que a primera hora els preus són més econòmics. En qualsevol cas, des de l'esclat de la guerra entre Rússia i Ucraïna, aquests criteris són difusos i moltes vegades depenen de cada benzinera.

De tota manera, hi ha una pàgina web impulsada pel Govern d'Espanya on pots marcar el tipus de combustible del teu vehicle i la zona que t'interessi, per la qual cosa podràs fer una comparativa de les benzineres més barates.